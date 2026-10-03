Sağlık Bakanlığı ve TÜİK verilerine göre Türkiye’nin en sağlıklı şehirleri belli oldu. Şehirlerin alkol ve tütün kullanımının mercek altına alındığı araştırmada, illerin sağlık ve yaşam alışkanlıkları şaşırttı. İstatistiklerde özellikle Doğu ve Doğu Karadeniz bölgesinde bulunan illerin zararlı alışkanlıklarının diğer illere oranla daha az olması dikkat çekti.

EN AZ ALKOL TÜKETEN İL ŞAŞIRTTI

Yapılan çarpıcı araştırma sonucunda Türkiye’de alkol kullanımın en az olduğu il Bayburt olarak öne çıktı. Geleneksel yaşam tarzı ve kültürel yapısıyla öne çıkan Bayburt, zararlı maddelerden en uzak duran nüfus oranına sahip şehir olarak zirveye yerleşti. Alkollü içecek satışının ve tüketiminin neredeyse hiç olmadığı Bayburt'u, ikinci sırada Muş, üçüncü sırada Hakkari, ve dördüncü sırada Ağrı gibi Doğu Anadolu illeri takip etti.

SİGARA KULLANIMINDA DA DOĞU BÖLGESİ ÖNE ÇIKIYOR

Alkol kullanımının yanında sigara satışı ve kullanımında da benzer şehirler dikkat çekti. Özellikle büyükşehirlerde ve sanayileşmiş illerde sigara kullanma yaşının düştüğü görülürken, Bayburt ve Hakkari gibi nüfusu görece daha az ve geleneksel yapısını koruyan şehirlerde sigara kullanımı Türkiye ortalamasının çok altında olduğu ortaya çıktı.

İller üzerinden yapılan çarpıcı araştırmayı değerlendiren uzmanlar, bu bölgelerdeki düşük tüketim oranlarının arkasında güçlü aile bağlarının, sürdürülen mahalle kültürünün ve ev merkezli sosyal yaşamın yattığını belirtiyor.