Türkiye'nin farklı bölgelerinde yer alan ve sakin yaşam standartlarıyla öne çıkan 12 ilçe belirlendi. Büyükşehirlerin gürültüsünden ve stresinden uzaklaşmak isteyen vatandaşlar, yerleşim tercihlerini bu bölgelere kaydırıyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDEKİ YOĞUNLUK TERCİHLERİ DEĞİŞTİRİYOR

Metropollerde her geçen gün artan trafik ve nüfus yoğunluğu günlük yaşamı zorlaştırıyor. Kalabalık ve gürültüden bunalan kişiler, daha düşük tempolu bir hayat arayışına giriyor. Bu durum küçük yerleşim merkezlerine olan talebi doğrudan artırıyor.

SAKİN YAŞAM ARAYANLAR NEDEN KÜÇÜK İLÇELERE YÖNELİYOR?

Şehir hayatının yarattığı stresi azaltmak isteyenler doğayla iç içe alanları tercih ediyor. Küçük ilçeler sundukları güvenli ve yavaş yaşam temposuyla yaşam kalitesini yükseltiyor. Geleneksel yaşam biçimlerinin korunması bu bölgeleri cazip hale getiriyor.

HANGİ BÖLGELER HUZURLU ATMOSFERİYLE ÖNE ÇIKIYOR?

Deniz kıyısında bulunan yerleşimler ve yemyeşil doğaya sahip bölgeler ilk sırada yer alıyor. Tarihi zenginliklerini koruyan ilçeler sakin atmosferleriyle öne çıkıyor. Ege'den Karadeniz'e, Akdeniz'den Doğu Anadolu'ya kadar farklı coğrafyalardaki yerleşimler huzurlu bir çevre sunuyor.

TÜRKİYE'NİN EN SAKİN İLÇELERİ LİSTESİ

Doğal güzellikleri, tarihi dokuları ve sakin atmosferleriyle öne çıkan Türkiye'nin en sakin ilçeleri şu şekilde sıralanıyor:

Akyaka (Muğla)

Arapgir (Malatya)

Eğirdir (Isparta)

Yalvaç (Isparta)

Daday (Kastamonu)

Finike (Antalya)

Gerze (Sinop)

Gökçeada (Çanakkale)

Foça (İzmir)

Şarköy (Tekirdağ)

Şavşat (Artvin)

Vize (Kırklareli)