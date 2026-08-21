Dünyaca ünlü Cittaslow (Sakin Şehir) unvanına sahip Artvin Şavşat, el değmemiş doğası, ahşap mimarisi ve masalsı gölleriyle dikkat çekiyor.

Yüksek rakımı ve temiz havasıyla özellikle solunum rahatsızlığı olan ve sakin bir yaşam arayan emekliler için adeta doğal bir iyileşme merkezi sunuyor.

BÜYÜKŞEHRİ TERK EDEN EMEKLİLER NEDEN ŞAVŞAT'I SEÇİYOR?

Şehir hayatının karmaşasından uzak, doğayla iç içe uyanmak isteyenler için Karadeniz’in bu saklı cenneti rakipsiz bir atmosfer sunuyor.

Yüksek katlı beton binalar yerine, geleneksel ahşap mimarili evler ve müstakil bahçeli yaşam imkânı sunması ilgiyi artırıyor.

Suç oranlarının neredeyse sıfıra yakın olduğu ilçede, eski usul mahalle ve komşuluk kültürü hâlen canlılığını koruyor.