Trendyolmilla 2026–2027 Sonbahar/Kış koleksiyonu, sezonun öne çıkan trendlerini güçlü silüetler, zengin dokular ve farklı stil seçenekleriyle buluşturuyor. Demet Özdemir de yeni sezon kampanyasında koleksiyonun öne çıkan görünümlerine eşlik ediyor.

Türkiye’nin önde gelen dijital moda markalarından Trendyolmilla, kullanıcılarıyla kurduğu güçlü bağı araştırma sonuçlarıyla da ortaya koydu. Pazar araştırması ve tüketici içgörüsü şirketi Twentify tarafından Ağustos 2026’da gerçekleştirilen araştırmada, Trendyolmilla Türkiye’nin en sevilen moda uygulaması oldu. “En sevdiğin online giyim uygulaması/web sitesi hangisidir?” sorusuna verilen yanıtlarda ilk sırada yer aldı.

Aynı araştırma, sevginin alışveriş davranışına da yansıdığını gösterdi. Trendyolmilla, en sık ziyaret edilen ve en çok tercih edilen online giyim uygulaması olarak da birinci oldu.

Demet Özdemir ilhamıyla yeni sezona güçlü başlangıç

Türkiye’nin en sevilen moda uygulaması Trendyolmilla, yeni sezonda da marka yüzü Demet Özdemir ile moda tutkunlarının karşısına çıkıyor. 2026–2027 Sonbahar/Kış koleksiyonunda sezonun güncel trendleri, Trendyolmilla’nın genç, dinamik ve ulaşılabilir tasarım diliyle buluşuyor.

Demet Özdemir ile geçtiğimiz sezon başlayan iş birliğini sürdüren Trendyolmilla, yeni koleksiyonunda ünlü oyuncunun rahat, feminen ve güçlü stil yaklaşımından ilham alıyor. Modern anlayışıyla yorumlanan takım elbiseler, suni deri elbiseler ve deri ceketler koleksiyonun şehirli ve iddialı tarafını öne çıkarırken; saten, flok baskı ve payet gibi farklı dokular sezonun dikkat çekici görünümlerini tamamlıyor.

Farklı stiller tek koleksiyonda buluşuyor

Şık ve feminen parçaları sportif ve fonksiyonel detaylarla bir araya getiren koleksiyonda büyük kargo cepleri, fermuar detayları ve oversize formlar öne çıkıyor. Farklı kombinlerle kişisel stile göre yorumlanabilen koleksiyon, Trendyolmilla uygulamasında kullanıcılarla buluştu.