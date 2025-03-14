Ülkenin çeşitli bölgelerinde hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin üzerinde bir seyir izliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, dün Türkiye genelinde en yüksek sıcaklık 32 derece ile Devrek’te gözlemlendi.
Ülkenin en sıcak ikinci bölgesi 31,4 derece ile Samsun’un Bafra ilçesi olurken, üçüncü sırayı ise 30,9 derece ile Samsun’un Salıpazarı ve Tekkeköy ilçeleri paylaştı.
GEÇEN YIL NASILDI?
Meteoroloji verilerine göre, 13 Mart 2024 tarihinde Zonguldak’ın Devrek ilçesinde sıcaklık değerleri ortalama 15-18 derece arasında değişirken, nem oranı %70 civarında ölçülmüştü.