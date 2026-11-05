Verimli topraklarıyla ülkenin gıda ambarı konumunda bulunan Aksaray’da, yılın en tatlı ve hareketli hasat dönemi resmen başladı. Yeşilova beldesinde düzenlenen törenle start alan hasatta tarlalar adeta kızıla boyandı; çiftçiler gece gündüz demeden topraktan mahsul çıkarmaya koyuldu. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile bölge üreticilerini buluşturan hasat coşkusuna katılan Aksaray Valisi Murat Duru, kentin ulusal üretimdeki kritik gücüne dikkat çeken dev rakamları kamuoyuyla paylaştı.

TÜRKİYE'NİN EN TATLI HASADINDA REKOR VERİM

Aksaray’ın şeker ihtiyacının karşılanmasında Türkiye dördüncüsü olarak stratejik bir kale görevi üstlendiğini vurgulayan Vali Murat Duru, tarlalardaki verimin üreticiyi sevindirdiğini belirtti. Geçtiğimiz 2025 sezonunda 163 bin dekar alandan 1 milyon 226 bin ton üretim elde edildiğini hatırlatan Duru, "2026 yılında 141 bin 70 dekar ekim alanında, dekar başına yaklaşık 7 bin 517 kilogram gibi yüksek bir verim yakaladık. Bu sezon toplamda 1 milyon 61 bin tonluk devasa bir pancar üretimi bekliyoruz” dedi.

ÇİFTİ TOPRAKTAN KOVA KOVA TOPLADI

Topraktan kova kova toplanan pancarların yalnızca mutfaklardaki kristal şekere değil, hayvancılık sektörüne de can suyu olduğunu aktaran Duru, fabrikalarda işlenen ürünün posasının büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık için paha biçilemez bir yem kaynağı sunduğunu belirtti. Topraktan sofraya uzanan bu dev katma değer zinciri, hem kent ekonomisini hem de Türkiye’nin gıda güvenliğini güçlendirmeye devam ediyor.