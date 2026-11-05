Yayımlanan suç oranı verilerine göre Aydın, Denizli ve Çorum nüfusa oranla en yüksek suç kaydının gerçekleştiği kentler oldu. Listenin ilk basamağındaki Aydın'da suç oranı yüz binde 970 seviyesine kadar ulaştı.
YÜZ BİNDE 800 EŞİĞİ NASIL HESAPLANIYOR?
Suç oranları, şehirlerin toplam nüfus büyüklüklerinden kaynaklanan sayısal farkları nötrlemek amacıyla yüz bin kişi başına düşen adli vaka sayısı üzerinden ölçülüyor. Bu yöntemle sadece toplam vaka adedi değil, nüfusun suç kayıtlarına oranı karşılaştırmalı olarak tespit ediliyor. Hesaplamada yüz binde 800 eşiği, bölgesel güvenlik ve asayiş verilerinde kritik yoğunluk sınırı olarak kabul ediliyor.
SUÇ ORANI EN YÜKSEK 10 ŞEHİR
Yayımlanan kayıtlara göre suç oranı yüz binde 800 seviyesini geride bırakan 10 il şu şekilde sıralandı:
1. Aydın - Yüz binde 970
2. Denizli - Yüz binde 902
3. Çorum - Yüz binde 871
4. Antalya - Yüz binde 847
5. Aksaray - Yüz binde 838
6. Karaman - Yüz binde 836
7. Manisa - Yüz binde 834
8. Isparta - Yüz binde 828
9. İzmir - Yüz binde 801
10. Uşak - Yüz binde 801
LİSTEDEKİ İLLER HANGİ BÖLGELERDE YOĞUNLAŞIYOR?
Sıralamada yer alan kentlerin coğrafi dağılımı incelendiğinde Ege ve Akdeniz havzasındaki yoğunluk dikkat çekiyor. Aydın, Denizli, Manisa, İzmir ve Uşak ile Ege Bölgesi listede ağırlık kazanırken; Antalya ve Isparta Akdeniz hattını temsil ediyor. Aksaray ve Karaman İç Anadolu Bölgesi'nden listeye girerken, Çorum Karadeniz iç kesimlerinden üst sıralara yerleşen tek merkez oldu.
Günün Trend Haberleri
Paylaşılan istatistiki tablonun hangi suç kategorilerini kapsadığı, adli sicil kayıtları ile asayiş olaylarının nasıl tasnif edildiği konusu kurumsal doğrulama süreçlerine tabi tutuluyor. İllerin dönemsel nüfus hareketleri, turizm sezonundaki geçici göçler ve göç dinamikleri de vaka yoğunluğunun nüfusa oranlanmasında belirleyici teknik etkenler arasında bulunuyor.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.