SUÇ ORANI EN YÜKSEK 10 ŞEHİR

Yayımlanan kayıtlara göre suç oranı yüz binde 800 seviyesini geride bırakan 10 il şu şekilde sıralandı:

1. Aydın - Yüz binde 970

2. Denizli - Yüz binde 902

3. Çorum - Yüz binde 871

4. Antalya - Yüz binde 847

5. Aksaray - Yüz binde 838

6. Karaman - Yüz binde 836

7. Manisa - Yüz binde 834

8. Isparta - Yüz binde 828

9. İzmir - Yüz binde 801

10. Uşak - Yüz binde 801