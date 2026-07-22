Türkiye'nin farklı illerinde yüksek suç oranları ve asayiş olaylarıyla gündeme gelen en riskli 15 mahalle belirlendi. Güvenlik güçlerinin operasyon sürdürdüğü bu bölgeler, şehir değiştiren veya seyahat eden vatandaşların güvenlik aramalarında ilk sırada yer alıyor.

GÜVENLİK RİSKLERİ HANGİ SUÇLARLA ÖNE ÇIKIYOR?

Listede yer alan mahalleler uyuşturucu ticareti, gasp, yaralama ve organize suç faaliyetlerinin yoğunluğuyla dikkat çekiyor. Güvenlik güçlerinin düzenli operasyonlarına rağmen bu alanlar, özellikle gece saatlerinde yüksek güvenlik riski barındırmaya devam ediyor.

Büyükşehirlerin yanı sıra Anadolu’nun farklı kentlerinde bulunan bu noktalar, taşınma veya seyahat öncesinde vatandaşların en çok sorguladığı yerler arasında bulunuyor.

LİSTEDE HANGİ ŞEHİR VE MAHALLELER YER ALIYOR?

Asayiş olaylarının yoğunlaştığı Türkiye'nin en riskli 15 bölgesi şu şekilde:

Çinçin Mahallesi: Altındağ - Ankara

Bağlarçeşme Mahallesi: Esenyurt - İstanbul

Arabayatağı Mahallesi: Yıldırım - Bursa

Bağlar Bölgesi: Diyarbakır

Gaziosmanpaşa Mahallesi: Canik - Samsun

Çilek Mahallesi: Akdeniz - Mersin

Sarıgöl Mahallesi: Gaziosmanpaşa - İstanbul

Dağlıoğlu Mahallesi: Seyhan - Adana

Kadifekale Mahallesi: Konak - İzmir

Tarlabaşı Mahallesi: Beyoğlu - İstanbul

Turgutreis Mahallesi: Akdeniz - Mersin

Kore Mahallesi: Tekirdağ

Düztepe Mahallesi: Şahinbey - Gaziantep

Çarşamba Bölgesi: Samsun

Muhacir Pazarı Bölgesi: Konya