İzmir kent merkezine yaklaşık 70 kilometre mesafede konumlanan ve adını çevredeki adalarda yaşayan foklardan alan Foça, M.Ö. 11. yüzyıla dayanan tarihiyle Türkiye’nin önemli kültürel durakları arasında yer alıyor. İlçenin usta denizcileri olan Phokaialılar, dönemine göre ileri bir teknoloji sayılan 50 kürekli ve 500 yolcu kapasiteli gemileriyle Akdeniz sularında aktif rol oynamıştır.

PERİBACASI GÖRÜNÜMÜNÜ ANDIRIYOR

Eski Foça açıklarındaki Orak Adası’nın kuzeybatısında yer alan Siren Kayalıkları, jeolojik yapısıyla öne çıkıyor. Volkanik hareketler sonucu meydana gelen bu kayalıklar, karakteristik görüntüleriyle İç Anadolu’daki peribacası oluşumlarını andırıyor. Doğal yapısı itibarıyla denizciler için zorlu bir rota olan bu bölge, tarih boyunca birçok efsaneye kaynaklık etmiştir.

ODYSSEİA DESTANI’NDA SİREN KAYALIKLARI

Yunan mitolojisine ve Homeros’un ünlü Odysseia Destanı’na konu olan Sirenler; kadın başlı, kuş vücutlu ve büyüleyici seslere sahip doğaüstü yaratıklar olarak tasvir edilmektedir. Mitolojik anlatılara göre, bu kayalıklarda yaşayan Sirenlerin icra ettiği müzik, bölgeden geçen gemicileri etkisi altına alarak rotalarından sapmalarına neden oluyordu. Büyülenen denizcilerin gemilerini bilinçsizce kayalıklara sürdüğü ve araçların parçalanarak batmasına yol açtığı rivayet edilmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın resmi kayıtlarında da yer alan bilgilere göre Sirenler, ıssız adalarda yaşayan ve sürekli şarkı mırıldanan deniz yaratıkları olarak kabul ediliyordu. Denizcilerin bu seslerin etkisiyle kayalıklara çarptığına dair anlatılar, bölgenin antik çağdaki seyrüsefer risklerini simgeleyen kültürel bir miras olarak varlığını sürdürmektedir.