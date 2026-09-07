Türkiye’nin ulaşımı en zor ve en tehlikeli yollarından biri olan Van- Bahçesaray yolu için düğmeye basıldı. Kış aylarında çığ felaketleri nedeniyle her yıl ölümle burun buruna gelen bölge halkının kaderini değiştirecek olan 13 kilometrelik dev tünel projesinde ilk kazma vuruldu.

13 KİLOMETRELİK DEV TÜNEL İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Karayolları ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekipleri, Gevaş ile Bahçesaray ilçeleri arasında inşa edilecek olan 13 kilometrelik tek tüp tünel için düğmeye bastı. Güzergahın zorlu jeolojik ve coğrafi yapısını inceleyen ekipler, öncelikle dağların kaya ve kum haritasını inceledi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte proje ihaleye çıkacak ve tünelin yapımına başlanacak.

ULAŞIM SÜRESİ VE MESAFE YARIYA İNECEK

Türkiye'de ulaşımı en zor ve en tehlikeli noktarından biri olarak bilinen ve ‘saklı bahçe’ olarak adlandırılan Bahçesaray'da, tünelin tamamlanmasıyla birlikte hem ulaşım süresi hem de mesafeler neredeyse yarı yarıya inecek.

ÇIKIŞI DOĞRUDAN İLÇENİN GİRİŞİNE BAĞLANACAK

Planlanan dev projenin girişi Gevaş ilçesine bağlı bir mahalle sınırından başlarken, çıkış noktası ise doğrudan Bahçesaray ilçesinin girişine bağlanacak. Kış aylarında ana yolun kapanmasıyla Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden sağlanan dolambaçlı ve zorlu alternatif güzergah, ilk etapta tek tüp olarak inşa edilecek bu tünelle birlikte tamamen tarih olacak.