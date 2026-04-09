Uluslararası hava kalitesi ölçüm kuruluşu IQAir tarafından hazırlanan rapora göre Kırşehir, Türkiye’de en temiz havaya sahip il olarak listenin zirvesinde yer aldı. Özellikle ince partikül madde oranlarının düşük olması, kentin bu alanda öne çıkmasını sağladı.

Raporda dünya genelinde 140’tan fazla ülkenin incelendiği ve birçok ülkenin Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen hava kalitesi sınırlarını aşmakta zorlandığı belirtildi. Buna karşın Kırşehir’in değerleri, Türkiye ortalamasının altında kalarak dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

Türkiye genelinde ise özellikle sanayileşmenin yoğun olduğu ve nüfusun kalabalık olduğu şehirlerde hava kirliliğinin ciddi boyutlara ulaştığı vurgulandı. Bu noktada Kırşehir’in daha sakin yapısı, düşük sanayi yoğunluğu ve coğrafi avantajları sayesinde temiz hava değerlerini koruyabildiği ifade ediliyor.

Öte yandan aynı raporda, hava kirliliğinin en yüksek olduğu iller arasında Bursa ilk sırada yer alırken, Çorum ve Kahramanmaraş gibi şehirlerin de üst sıralarda bulunduğu aktarıldı.