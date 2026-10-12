İçme suyu kalitesi, su kaynaklarının korunması ve arıtma tesislerinin yeterliliği gibi kriterler doğrultusunda yapılan değerlendirmelerde, Türkiye’nin temiz şebeke suyuyla öne çıkan illeri dikkat çekti. Sapanca Gölü havzası ve gelişmiş arıtma altyapısıyla Sakarya öne çıkarken, farklı bölgelerdeki iller de su kalitesiyle ön plana çıkıyor.

Sapanca Gölü havzasının doğal yapısı ve şehirdeki su arıtma altyapısı, Sakarya’nın su kalitesi bakımından öne çıkmasında etkili oluyor. Arıtma tesislerinde kullanılan teknolojiler, sudaki kirletici maddelerin giderilmesine katkı sağlıyor. Bununla birlikte, şebeke suyunun doğrudan içilebilir olup olmadığı, güncel su analizleri ve yerel yetkili kurumların açıklamaları doğrultusunda değerlendirilmesi gereken bir konu olarak öne çıkıyor.

RİZE, ARTVİN VE TRABZON'DA LİSTEDE

Türkiye’de içme suyu kalitesiyle öne çıkan diğer bölgeler arasında Doğu Karadeniz ve Güney Marmara da bulunuyor. Doğal su kaynakları, yüksek rakımlı bölgeler ve su havzalarının korunması, bu bölgelerdeki su kaynaklarının niteliği açısından önem taşıyor.

Rize, Trabzon ve Artvin gibi Doğu Karadeniz illerinin yanı sıra Bursa ve Kocaeli de su kaynakları ve arıtma altyapılarıyla dikkat çekiyor. Şebeke suyunun kalitesi ise kaynağın özelliklerinin yanı sıra arıtma süreçlerine ve dağıtım şebekesinin durumuna göre değişebiliyor.

DENİZ SUYU KALİTESİNDE AKDENİZ VE EGE ÖN PLANDA

Deniz suyu temizliği ve kıyıların çevresel durumu değerlendirildiğinde Akdeniz ve Ege kıyıları öne çıkıyor. Mavi Bayraklı plajlarıyla bilinen Muğla ve Antalya, deniz suyu kalitesi ve kıyı temizliği bakımından öne çıkan iller arasında yer alıyor.