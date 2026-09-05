Van’ın doğasıyla hayran bırakan Bahçesaray ilçesi’nde, Türkiye’nin su ürünleri haritasını baştan çizecek dev yatırım için geri sayım başladı. Türkiye’de içinde tek bir bakteri dahi bulunmayan ve su kaynaklarının el değmemiş yapısı dev üreticilerin iştahını kabartırken, Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle hayata geçirilen proje için düğmeye basıldı. Yıllık 300 milyon adet yavru balık üretme kapasitesine sahip olacak dev altyapı projesi tamamlandığında, ilçe adeta bir balık üretim üssü haline gelecek.

SUYUN İÇİNDE SIFIR BAKTERİ BULUNUYOR

Yatırımla birlikte tatlı su balıkçılığında da öne çıkması hedeflenen Van’da, tesis için çalışmalar başladı. Yetkililer bölgenin kaderini değiştirecek dev tesisin 1,5 yıla kadar faaliyete geçeceğini duyurdu. Tesisin su ihtiyacını karşılayacak kaynağın ise Türkiye'de eşine az rastlanır türden bir hijyene ve kaliteye sahip olduğunun altı çizildi.

200 MİLYON LİRALIK DEV YATIRIM

İlçedeki küçük su kaynağının kenarında başlatılan altyapı seferberliği, Van ve ülke ekonomisine ciddi oranda katkı sağlaması bekleniyor. Yılda 300 milyon adet balık üretilmesi hedeflenen tesisin yatırımı ise yaklaşık 200 milyon lira olması planlanıyor.