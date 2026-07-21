Karadeniz kıyısında yer alan Kapısuyu Plajı, sıra dışı konumuyla dikkat çekiyor. Bartın'ın Kurucaşile ilçesi ile Kastamonu'nun Cide ilçesi arasında bulunan plaj, denize dökülen Kapısuyu Deresi sayesinde iki ili birbirinden ayırıyor. Doğal sınır oluşturan dere, aynı zamanda birkaç adımda il değiştirme fırsatı sunmasıyla dikkat çekiyor.

10 KULAÇTA İL DEĞİŞİYOR

Kapısuyu Deresi'nin Karadeniz'e ulaştığı noktada plaj ikiye ayrılıyor. Batı kısmı Bartın sınırlarında yer alırken doğu bölümü Kastamonu'na bağlı bulunuyor. Derenin denizle buluştuğu dar alanda ziyaretçiler yalnızca 10-15 adım yürüyerek ya da birkaç kulaç yüzerek bir ilden diğerine geçebiliyor. Bu özelliğiyle Kapısuyu Plajı, Türkiye'nin en ilginç kıyı noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

KÜÇÜK KÖY BİNLERCE MİSAFİR AĞIRLIYOR

Berrak denizi, sakin atmosferi ve yemyeşil doğasıyla dikkat çeken plaj, özellikle yaz aylarında tatilcilerin gözde adreslerinden biri haline geliyor. Kalabalıktan uzak bir deniz keyfi yaşamak isteyenler, Temmuz ve Ağustos aylarında bölgeyi yoğun olarak tercih ediyor.

Yaklaşık 120 kişinin yaşadığı Kapısuyu Köyü, yaz sezonunda büyük hareketlilik yaşıyor. Çevre illerin yanı sıra yurt dışından gelen ziyaretçilerin de etkisiyle köyün nüfusu yaz aylarında 1.500'ün üzerine çıkıyor. Bu dönem, bölge turizmine önemli katkı sağlıyor.

BALIKÇILARIN DA GÖZDESİ

Kapısuyu yalnızca deniz turizmiyle değil, balıkçılık faaliyetleriyle de öne çıkıyor. Av sezonunun başlamasıyla birlikte bölge, amatör ve profesyonel balıkçıların uğrak noktalarından biri haline geliyor. Karadeniz'in zengin su kaynakları, balıkçılık açısından da önemli bir potansiyel oluşturuyor.

Bartın şehir merkezine yaklaşık 56 kilometre, Kurucaşile ilçesine ise 3 kilometre uzaklıkta bulunan Kapısuyu Plajı'na hem Bartın üzerinden hem de Kastamonu'nun Cide ilçesi yönünden ulaşım sağlanabiliyor.