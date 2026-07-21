Türkiye'de uygun fiyatlı konaklama ve tatil imkanı sunan en ekonomik 10 bölge belirlendi. Açıklanan sıralama, yüksek seyahat maliyetlerine karşı bütçe odaklı tatil planlayanlar için temel rehber niteliği taşıyor.
LİSTENİN ZİRVESİNDE HANGİ BÖLGELER YER ALDI?
Gezgin tecrübeleri doğrultusunda oluşturulan sıralamanın ilk sırasında Aydın'ın Didim ilçesi yer aldı. Düzce'nin Akçakoca ilçesi ise erişilebilir konaklama seçenekleri ve kıyı şeridiyle ilk 10 arasına girdi.
EN UCUZ 10 TATİL ROTASI HANGİLERİ OLDU?
Açıklanan en bütçe dostu 10 tatil noktası şu şekilde:
Aydın- Didim
Balıkesir- Erdek
Bartın- Amasra
İzmir- Sığacık
Muğla- Akyaka
Çanakkale- Gökçeada
İzmir- Foça
Balıkesir- Avşa Adası
Muğla- Dalyan
Düzce- Akçakoca