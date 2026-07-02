Otomobil fiyatlarındaki hareketlilik sürerken, markaların resmi fiyat listeleri baz alınarak Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı sıfır araçlar belirlendi. Yetkili bayilerin stok durumuna ve güncel kampanyalarına göre değişiklik gösterebilen fiyat listesinde, 1.5 milyon TL sınırının altında kalan modeller tüketicilerin odak noktasında yer alıyor.

TÜRKİYE'NİN EN UCUZ 15 SIFIR KİLOMETRE OTOMOBİLİ

Giriş segmentinde yer alan ve markaların resmi listelerinden derlenen en ekonomik 15 model ve başlangıç fiyatları şu şekilde:

Dacia Sandero - 1.295.000 TL

Kia Picanto - 1.335.000 TL

Opel Corsa - 1.395.000 TL

Citroën ë-C3 - 1.400.000 TL

Fiat Grande Panda - 1.440.000 TL

Hyundai i20 - 1.470.000 TL

Fiat Egea Sedan - 1.499.000 TL

Nissan Juke - 1.699.000 TL

Skoda Fabia - 1.727.200 TL

Renault Clio - 1.750.000 TL

SEAT Ibiza - 1.821.000 TL

Toyota Corolla - 1.892.000 TL

Hyundai Bayon - 1.895.000 TL

Citroën C3 Aircross - 1.899.900 TL

Fiat Egea Cross - 1.919.900 TL

EN ERİŞİLEBİLİR MODELLERDE SEÇENEKLER NELERDİR?

Açıklanan güncel veriler incelendiğinde, Türkiye'deki en ucuz sıfır kilometre otomobil unvanını 1.295.000 TL'lik başlangıç fiyatıyla Dacia Sandero koruyor. İlk üç sırada Sandero'yu sırasıyla Kia Picanto ve Opel Corsa takip ederken, listede tamamen elektrikli motor seçeneğiyle Citroën ë-C3 de dikkat çekiyor. Türkiye'de en çok tercih edilen binek modellerden olan Fiat Egea Sedan ise 1.499.000 TL'lik fiyatıyla 1.5 milyon TL sınırının hemen altında yer alan son model olarak kayıtlara geçiyor.