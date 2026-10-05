Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde iş dünyasının tanınan isimlerinden olan Berceste Tesisleri ortağı Yusuf Akdoğan, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Akdoğan’ın vefatı ailesi, yakınları ve sevenlerini üzüntüye boğdu.

Edinilen bilgilere göre 59 yaşındaki Yusuf Akdoğan, Berceste’nin Gümüşova mevkisindeki tesislerinde bulunduğu sırada aniden fenalaşarak kalp krizi geçirdi. İhbar üzerine tesise gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Akdoğan, hızla Düzce Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

HASTANEDE YAPILAN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastaneye ulaştırıldığında duran kalbi doktorların yaptığı kalp masajıyla yeniden çalıştırılan Akdoğan, acil olarak anjiyoya alındı. Ancak operasyon sırasında durumu tekrar ağırlaşan iş insanı, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

DÜZCE’DE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Akdoğan için Düzce’de cenaze namazı kılındı. Düzenlenen törene çok sayıda kişi katılarak merhum iş insanına son görevini yerine getirdi.

Akdoğan, bölgedeki ticari faaliyetlerinin yanı sıra sosyal çalışmaları ve hayırseverliğiyle de tanınan isimler arasındaydı.