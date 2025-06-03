Olay, bugün saat 12.00 civarında Konyaaltı Sahili’nde meydana geldi. Sahildeki kötü koku üzerine bölgeye giden vatandaşlar ve belediye çalışanları, duvar dibinde hareketsiz yatan bir erkek fark etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, parmak izi incelemesi sonucu İsa Lafcı’ya ait olduğu ortaya çıktı.
Lafcı’nın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Yaklaşık bir yıldır sahilde yaşadığı öğrenilen Lafcı’nın ölüm nedeni, otopsi sonucuna göre netlik kazanacak.