Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 yılı İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla verileri, şehirler arasındaki ekonomik farklılıkları ortaya çıkardı. Kişi başına düşen GSYH tutarlarına göre en düşük gelire sahip iller sıralanırken listenin ilk sırasında Şanlıurfa yer aldı. Şanlıurfa'yı Ağrı ve Van takip etti.

KİŞİ BAŞINA GSYH'Sİ EN DÜŞÜK 10 İL

TÜİK'in 2024 yılı verilerine göre kişi başına düşen GSYH tutarı en düşük olan 10 il ve bu illerde kaydedilen değerler şöyle sıralandı:

1. Şanlıurfa: 188 bin 144 TL

2. Ağrı: 194 bin 660 TL

3. Van: 203 bin 49 TL

4. Muş: 230 bin 300 TL

5. Bitlis: 231 bin 869 TL

6. Batman: 236 bin 422 TL

7. Diyarbakır: 245 bin 24 TL

8. Mardin: 247 bin 416 TL

9. Kilis: 253 bin 567 TL

10. Siirt: 261 bin 810 TL

Kişi başına GSYH, bir ilin ekonomik üretiminin nüfusuna oranını gösterir. Bu gösterge, bireylerin doğrudan elde ettiği geliri veya yoksulluk oranını tek başına ifade etmez.