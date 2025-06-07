Yüksek enflasyon, Türkiye'de yaşayan dar gelirlilerin hayatını gittikçe zorlaştırıyor. En düşük emekli maaşının ve asgari ücretin açlık sınırının altında kalmasının ardından, Türkiye'de adeta bir pandemi haline gelen yoksulluk, araştırma raporlarında çarpıcı sonuçlar görülmesine neden oldu.



TÜRKİYE'NİN EN YOKSUL ŞEHİRLERİ BELLİ OLDU



Verilerle oynadığı gerekçesiyle kamuoyu tarafından eleştiriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yayınladığı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması raporunun son sayısında Türkiye'nin yoksulluk haritasını paylaştı. 2023 yılının verilerini kapsayacak şekilde hazırlanan raporda, Türkiye genelinde yoksulluk oranı yüzde 21,7 çıktı.

En yoksul şehirler ise şu şekilde...



Araştırmada, Türkiye'de en yoksul olarak tespit edilen coğrafi bölge TR82 olarak açıklanırken, bu bölgede yer alan ve en yoksul 3 şehir ise Kastamonu, Çankırı ve Sinop oldu.



İSTANBUL'DA YOKSULLUK TAVAN YAPTI



Paylaşılan 3 ilin ardından Türkiye'nin en yoksul bölgesi olarak İstanbul'un olduğu TR10 ve yüzde 21,7 ile Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan illerini kapsayan TRA2 bölgeleri geldi.





YOKSULLUĞUN EN AZ OLDUĞU ŞEHİRLER GAZİANTEP, ADIYAMAN VE KİLİS



Yoksulluk oranı düşük bölgeler, yüzde 10,4 ile Gaziantep, Adıyaman ve Kilis'in dahil olduğu TRC1, yüzde 12,9 ile Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt'in bulunduğu TRC3 ve Şanlıurfa ile Diyarbakır illerini kapsayan TRC2 bölgeleri oldu. Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinin yer aldığı TR63 bölgesine deprem felaketi nedeniyle alan uygulaması yapılamadı.