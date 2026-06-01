Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı son Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri, ülkedeki gelir dağılımına ilişkin çarpıcı sonuçları gösterdi. Verilere göre, yüksek enflasyon ve ekonomik dalgalanmaların etkisiyle yoksulluk riski altındaki nüfus artış gösterirken, gelir düzeyinin en düşük olduğu bölgeler de belli oldu.

YOKSULLUK RİSKİ YÜZDE 31 SEVİYESİNE ULAŞTI

TÜİK'in derlediği verilere göre, Türkiye'de göreli yoksulluk oranı yüzde 13,9 olarak hesaplandı. Yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında bulunan kişilerin oranı ise yüzde 31'e yükseldi. Uzmanlar, ekonomik belirsizliklerin ve hayat pahalılığının toplumun geniş kesimlerini etkilediğine dikkat çekiyor.

EN DÜŞÜK GELİR DÜZEYİ BU BÖLGEDE

Araştırmada Türkiye, ekonomik göstergeler doğrultusunda 30 farklı bölgeye ayrıldı. Gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölge ise TRA2 olarak belirlendi. Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan'ı kapsayan bu bölge, listenin ilk sırasında yer alarak dikkat çekti.

KASTAMONU, ÇANKIRI VE SİNOP DA LİSTEDE

Yoksulluk oranının yüksek olduğu bir diğer bölge ise TR82 olarak açıklandı. Kastamonu, Çankırı ve Sinop'u kapsayan bölgede yaşayan vatandaşların da ekonomik açıdan önemli risklerle karşı karşıya olduğu belirtildi.

GELİR SEVİYESİNİN DAHA YÜKSEK OLDUĞU BÖLGELER

Öte yandan göreli yoksulluk oranının en düşük seviyede olduğu bölgeler de raporda yer aldı. Yüzde 4,8 ile TRC1 bölgesi (Gaziantep, Adıyaman ve Kilis) ilk sırada bulunurken, yüzde 7,1 ile TRC3 bölgesi (Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt) ikinci sırada yer aldı. Yüzde 8,0 oranıyla TRC2 bölgesi (Şanlıurfa ve Diyarbakır) ise en düşük yoksulluk oranına sahip bölgeler arasında gösterildi.

EKONOMİK TABLO DİKKAT ÇEKİYOR

TÜİK'in açıkladığı veriler, Türkiye'nin farklı bölgeleri arasındaki gelir dağılımı farklarını bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle Doğu Anadolu ve Karadeniz'in bazı kesimlerinde ekonomik zorlukların devam ettiği görülürken, bazı bölgelerde yoksulluk oranlarının daha düşük seviyelerde seyretmesi bölgesel farklılıkların sürdüğünü ortaya koydu.