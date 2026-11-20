Türkiye'nin en yüksek 10 binası, metre cinsinden yükseklikleri ve kat sayıları baz alınarak sıralandı. 2024 yılında tamamlanan 353,9 metre yüksekliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası binası listenin zirvesinde yer aldı.

ZİRVEDEKİ YAPI DİĞERLERİNİ GERİDE BIRAKTI

İstanbul'da yer alan ve 2024 yılında inşası tamamlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 62 katlı yapısıyla Türkiye'nin en yüksek binası oldu. 353,9 metrelik yüksekliğe ulaşan bina, ikinci sıradaki rakiplerine 69,9 metre fark attı.

İSTANBUL DIŞINDAN LİSTEYE HANGİ ŞEHİR GİRDİ?

İlk 10 sıralamasındaki gökdelenlerin dokuzu İstanbul'da bulunurken, başka bir şehirden listeye giren tek yapı İzmir'de yer aldı. 2023 yılında tamamlanan 58 katlı Mahall Bomonti İzmir, 240 metrelik yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek yedinci binası olarak sıralamaya girdi.

İLK BEŞ SIRADA HANGİ GÖKDELENLER VAR?

İkinci ve üçüncü basamakta 2017 yılında İstanbul'da tamamlanan 284 metre yüksekliğindeki Skyland Office Tower ile Skyland Residential Tower yer aldı. Dördüncü sıraya 280 metrelik Metropol Tower Istanbul yerleşirken, beşinci sırada 261 metre yüksekliğindeki Sapphire Tower bulundu.

TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK 10 BİNASI SIRALAMASI

Yükseklik, kat sayısı ve tamamlanma yıllarına göre Türkiye'nin en yüksek 10 binası şu şekilde sıralandı: