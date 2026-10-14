Türkiye genelinde yapılan kapsamlı testlerin ardından en yüksek IQ ortalamasına sahip 21 şehir kamuoyuna duyuruldu. Açıklanan 2026 verileri doğrultusunda Eskişehir 105,20 puanla listenin zirvesine yerleşti.

ZİRVEDEKİ ŞEHİR NASIL BELİRLENDİ?

İnternet ortamında uygulanan standart zeka testlerine katılan kullanıcıların yanıtları coğrafi konumlarına göre sınıflandırıldı. Elde edilen kitlesel veriler doğrultusunda illerin genel zeka puanı ortalamaları hesaplandı. Ülke genelindeki sıralamada 105,20 puan ortalamasına ulaşan Eskişehir, tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye'nin en yüksek zeka puanına sahip ili unvanını aldı.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRİN SIRALAMADAKİ YERİ

Nüfus yoğunluğu en yüksek metropoller sıralamanın üst basamaklarında kendilerine yer buldu. Başkent Ankara 104,91 puanla listenin ikinci basamağında yer alırken, İzmir 104,51 ortalamayla üçüncü sırada kayıtlara geçti. Türkiye'nin en kalabalık kenti olan İstanbul ise 104,02 puan ortalamasıyla listenin altıncı sırasında konumlandı. İstanbul, aynı puana sahip Çanakkale ile beşinci ve altıncı sıraları paylaştı.

ANADOLU İLLERİ LİSTEYİ NASIL ETKİLEDİ?

Açıklanan verilerde Ege, Marmara ve Karadeniz bölgelerinden çok sayıda ilin 102 puan barajının üzerine çıkması dikkat çekti. Muğla 104,12 puanla dördüncü basamağa yerleşerek büyükşehirlerin birçoğunu geride bıraktı. Listenin ilk onluk diliminde Kocaeli, Balıkesir, Bursa ve Kırklareli gibi sanayi ve tarım kentleri yüksek puan ortalamalarıyla öne çıktı.

Söz konusu sıralama, yıl boyunca dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilen bireysel IQ ölçümlerinin toplu istatistik havuzunda birleştirilmesiyle oluşturuldu. Katılımcıların analitik düşünme, mantıksal çıkarım ve görsel kavrama yetenekleri test sonuçlarının temelini oluşturdu. Resmi kurumların akademik çalışmaları yerine kitlesel internet verilerine dayanan çalışma, kullanıcıların dijital ortamdaki performans eğilimlerini ortaya koydu.

EN YÜKSEK IQ ORTALAMASINA SAHİP 21 İLİN LİSTESİ

2026 yılı değerlendirme sonuçlarına göre Türkiye'nin en yüksek ortalamaya sahip 21 şehri şu şekilde sıralandı:

21. Bartın – 102,13

20. Denizli – 102,14

19. Rize – 102,32

18. Konya – 102,36

17. Uşak – 102,37

16. Karaman – 102,52

15. Yalova – 102,58

14. Zonguldak – 102,68

13. Tekirdağ – 102,82

12. Antalya – 103,29

11. Trabzon – 103,37

10. Kırklareli – 103,38

9. Bursa – 103,47

8. Balıkesir – 103,59

7. Kocaeli – 103,85

6. İstanbul – 104,02

5. Çanakkale – 104,02

4. Muğla – 104,12

3. İzmir – 104,51

2. Ankara – 104,91

1. Eskişehir – 105,20