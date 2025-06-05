Geçtiğimiz dönemde babası İnan Kıraç’ın evliliğinin iptali davasıyla gündeme gelen Kıraç, bu kez kendi düğün planlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Sosyetenin Gündemi: Kıraç Ailesi’nde Nikah Heyecanı

Merhum Suna Kıraç ve iş insanı İnan Kıraç’ın evlat edindiği İpek Kıraç, 2.7 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin 6. zengin kişisi olarak biliniyor. İlk kez önceki gün Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt’un aktardığı bilgilere göre; İpek Kıraç ile Sezer Uysal, ilişkilerini resmiyete dökmek üzere Eylül ayında nikah masasına oturma kararı aldı. Bu gelişme, cemiyet dünyasında da büyük yankı uyandırdı.

Aşkın Ritmi: Sezer Uysal Kimdir?

İpek Kıraç’ın müstakbel eşi Sezer Uysal, elektronik müzik dünyasının tanınmış DJ’lerinden biri olarak biliniyor. Uysal’ın, ünlü DJ Mahmut Orhan ve müzik sektörünün bilinen isimlerinden Aytaç Kart ile yakın arkadaş olduğu ve geçmişte birlikte aynı evde yaşadıkları biliniyor. Müzik dünyasındaki dostlukları ve enerjisiyle tanınan Uysal, şimdilerde Türkiye’nin en çok konuşulan evliliklerinden birine hazırlanıyor.

İnan Kıraç’ın Gölgesinde Yeni Bir Başlangıç

İpek Kıraç, kısa bir süre önce, babası İnan Kıraç’ın evliliğinin iptali için dava açması ve sağlık durumuyla ilgili iddialar nedeniyle kamuoyunun odağındaydı. Kıraç’ın, babasının kendisini evlatlıktan reddettiği yönündeki gelişmeler sonrası bu kez yeni bir hayat kurma kararı alması, kamuoyunda “yeni bir sayfa” olarak yorumlandı.