Yasa dışı bahse teşvik soruşturması kapsamında TV8 ve EXXEN platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında, sanal reklam teknikleri ile ruhsatsız ve yasadışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığı gerekçesiyle kanal sahibi Acun Ilıcalı hakkında, "yasadışı bahis reklamı yapmak" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ilıcalı hakkında hazırlanan iddianamede toplam 8 şüpheli yer aldı. Yasa dışı bahsin geniş kitlelere ulaşmak için maçlarda reklamının yapıldığı anlatılan iddianamede, "Bu maçlar esnasında, gerek fiziken stadyum panolarında gerek sanal olarak yerleştirme yapmak suretiyle, yasadışı bahis reklamlarının ekranlara yansıtıldı" denildi.

Acun Ilıcalı'nın başı aynı zamanda sahibi olduğu Hull City'de forma giyen Oscar Zambrano'nun doping testinin pozitif çıkmasıyla da dertte.

Şu sıralar sıkıntılı günler geçiren Acun Ilıcalı'nın yanına, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker gitti.

Murat Ülker, eşi Betül Ülker, Antika Arabalar Derneği eski Başkanı Durgut Berberoğlu ve eşi Ayşe Berberoğlu ile Survivor programının çekildiği Dominik Cumhuriyeti'ne giderek hem yarışmacılarla bir araya geldi hem de Acun Ilıcalı'a moral oldu.

"MURAT ABİMİN ZİYARETİ BENİ ÇOK MUTLU ETTİ"

Ilıcalı, Ülker ile Dominik'teki karelerini Instagram hesabından "Değerli Murat abimin Dominik ziyareti beni ve ekibimi çok mutlu etti. Hızlı bir 24 saatin sonunda günün kazananı yarışmacılarımız oldu" notuyla paylaştı.