Murat Ülker’in ev sahipliğinde Rahmi Koç, Yıldız Holding’in Ramazan ayında düzenlediği “Gelenekten Geleceğe Kadın Sanatçılar” sergisini gezdi.

Koç, kadın hattatların nadide eserlerini inceleme fırsatı bulurken, sergideki İstanbul Mushafı’nın eşsiz ciltleri ve Emre Toğlukdemir’in “Kadim Köklerin İzinde” eserleri dikkat çekti.

Ülker, Koç’u sergiye davet ettiğinde, Koç’un takvimine uyum sağlamak için serginin süresinin bir ay uzatıldığı belirtildi.

Sohbetin bir diğer öne çıkan konusu ise iki iş insanının ortak tutkusu olan klasik otomobiller oldu.

Murat Ülker, yıllar önce ABD’den getirerek Rahmi Koç Müzesi’γει bağışladığı 1930 model bir yarış arabası ve 1922 model bir Ford taksinin, bu buluşmada ortak bir ilgi noktası oluşturduğunu ifade etti.

Ülker, “Sanayi tarihine duyulan saygı, koleksiyonerlik ruhu ve birikimi yaşatma arzusu, sohbetimize ayrı bir derinlik kattı” diyerek, Rahmi Koç’un sanata, tarihe ve üretime olan ilgisinin kendisine ilham verdiğini vurguladı.

Görüşmeye dair fotoğrafları Instagram'dan paylaşan Ülker şu notu düştü:

"Amerika’da, güne Türk kahvaltısıyla başlamak, ne güzel şanstır. Hele ki bu davet Rahmi Koç’tan geldiyse, kabul etmemek olur muydu? Ailem ve arkadaşlarımla birlikte yaptığımız Orta Amerika gezisinden dönüşte Miami’de bulunduğumuz sırada, Rahmi Bey bizleri ABD’de gerçek bir Türk kahvaltısında ağırladı. Bu hem nostaljik hem de keyifli sofrada sohbetimiz de ziyadesiyle lezzetliydi. Biliyorsunuz Rahmi beyin özel ilgisidir denizcilik ve tekneler, onçin her sene bir vakit Miami’de oluyor.

Konu sanattan açılınca, Ramazan’a özel olarak Yıldız Holding’te hazırladığımız kadın hattatlara ait sergimizden bahsettim. Hat, tezhip çini ve minyatür sanatının zarafetini buluşturan bu özel sergimizi duyunca, Rahmi Bey “mutlaka görmek isterim” dedi ama programı nedeniyle 5 Mayıs’ta gelebileceğini söyledi. Biz de sergiyi bir ay daha uzatmaya karar verdik. Ve nihayet bugün, Rahmi Bey’i ve Özgür Burak Akkol’u Çamlıca Kampüsümüzde ağırladık. Sanatla dolu keyifli bir gezinti yaptık, ardından soframızı paylaştık. Bu anlamlı buluşmaya Ali Ülker Bey de katıldı. Sergilerimizi birlikte gezdik; İstanbul Mushafı’nın eşsiz ciltleri arasında kaybolduk, Kadim Köklerin İzinde sergimizde ise Türk kültürünü kaleme işleyen usta tasarımcı Emre Toğlukdemir’in eserlerinin hikayesini bizzat kendi ağzından dinleme fırsatı bulduk.

Laf lafı açtı, söz dönüp dolaşıp klasik arabalara geldi. Rahmi Koç Müzesi’nde sergilenen ve yıllar önce ABD’den getirip bağışladığım iki antika otomobil, bizleri bu ortak tutkumuz etrafında yeniden bir araya getirdi. 1930 tarihli yarış arabası ve 1922 model Ford “atsız araba” yani o zamanın taksisi… Sanayi tarihine duyulan saygı, koleksiyonerlik ruhu ve birikimi yaşatma arzusu sohbetimize ayrı bir derinlik kattı.

Rahmi Bey’in sanata, tarihe ve üretime olan ilgisi, bizlere her daim ilham veriyor. Bu özel ziyaret için kendisine ve Özgür Burak Bey’e bir kez daha teşekkür ederim."