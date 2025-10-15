Türkiye'nin en zengin ismi, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Godiva ve Pladis’in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, holdingin tüm uluslararası operasyonlarını Londra’ya taşıdığı iddialarına, “Başka yerde evim yok, aramıyorum, lazım da değil, anamın evinde oturuyorum, çok şükür.

Babam, evi anamın üstüne yapmıştı, biz de öyle yaptık. Hep evlatlar, aynı evdeyiz” diyerek yanıt verdi. Yıldız Holding’in, Ülker de dahil uluslararası operasyonlarını Londra’da Pladis Global adıyla kurduğu şirketin çatısı altında toplaması, grubun Türkiye’den çıktığı yönünde iddialara konu olmuştu. Ekonomi Gazetesi’ne açıklamalarda bulunan Murat Ülker, şunları söyledi:

‘PARALARI ALDI GİTTİ’

“Bu laflar nerden çıkıyor, bilemiyorum ama herkes soruyor başka nerede evin var? Başka yerde evim yok, aramıyorum, lazım da değil, anamın evinde oturuyorum, çok şükür. Babam, evi anamın üstüne yapmıştı, biz de öyle yaptık. Hep evlatlar, aynı evdeyiz.

Bir gün Rahmi Bey (Rahmi Koç) bile bana, ‘Yav sen ne iyi yaptın bütün işleri yurt dışına taşımışsın’ dedi. Ben o zaman anladım. Aslında biz bir şeyi taşımadık, tersine yurt dışındakileri buraya getirdik. Türkiye’ye tescil ettik. ‘Paraları aldı gitti’ diyorlar, çoluğuna, çocuğuna tabii ki para gönderebilirsin ama sermaye transferi Hazine’den izin ile olur. Godiva’yı alırken Hazine yarım saatte ‘olur’ verdi. Dünyanın her yerinde de böyledir.”

Türkiye’den kredi alsan iş yapamazsın’

GODIVA’yı alırken finansmanını yurt dışından karşıladıklarını anlatan Murat Ülker, “Benim yurt dışından kredim var onu almışım. Yurt dışı yurt dışına kredi veriyor, 12 yıl vadeli dolar bazında faiz yüzde 2.5 aldık. Türkiye’den niye kredi alasın dolar bazında yüzde 15 faiz, alsan iş yapamazsın zaten” dedi.