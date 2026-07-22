Forbes Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi'nin güncel verilerine göre Türkiye'nin en zenginleri listesinde dikkat çeken bir değişim yaşandı.

Kazancı Holding ve Aksa Enerji'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Şaban Cemil Kazancı, servetinde yaşanan yükselişle birlikte Türkiye'nin en zengin kişisi unvanını elde etti.

ZİRVEDEKİ SERVETİN İSMİ DEĞİŞTİ

Şaban Cemil Kazancı'nın varlığı, Forbes verilerine göre günlük 121 milyon dolarlık (%2,36) artışla 5,3 milyar dolara ulaştı. Bu artışla birlikte küresel sıralamada 794. sıraya tırmanan Kazancı, Türkiye sıralamasında ise birinci konuma yükseldi.

Uzun süredir listenin başında yer alan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker ise 5,2 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin ikinci ismi oldu. Ülker, dünya genelindeki milyarderler listesinde 797. sırada bulunuyor.

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN İLK 5'İ

Forbes verileri doğrultusunda Türkiye'nin en zengin ilk 5 ismi ve güncel varlıkları şu şekildedir: