1972 yılında Elazığ'da doğan ve Türkiye'deki üniversite eğitimini tamamladıktan sonra İngilizce öğretmen için ABD'ye giden Hamdi Ulukaya, daha sonrasında yerleştiği ABD'de 2007 yılında Chobani adlı yoğurt markasını kurmuştu.



Zamanla yükselerek ABD'nin en büyük yoğurt markalarından biri haline gelen ve şu anda şirketine 20 milyar doların üzerinde değer biçilen Ulukaya, geçtiğimiz yıl Fenerbahçe ile imzaladığı sponsorluk anlaşmasıyla da uzun süre gündemde kalmıştı.





Fenerbahçe'nin maçlarını oynadığı Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun adının 10 sene boyunca "Chobani Stadyumu" olması ve Avrupa maçlarında göğüs sponsorluğu karşılığında 120 milyon euroluk bir paketle Fenerbahçe ile el sıkışan Ulukaya, fenomen olan yoğurt markasıyla Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor.



"KESİN KARARIMI VERDİM"



Forbes Türkiye'den Nilgün Balcı Çavdar'a konuşan Ulukaya, "İstanbul’a gelişleriniz de sıklaştı ama burada hiçbir yatırımınız yok. Türkiye’de yatırımı düşünüyor musunuz?” sorusuna “Evet... Artık kesin bir şekilde kararımı verdim.” yanıtını verdi.





Forbes Dergisi tarafından yayınlanan Milyarderler Listesi verilerine göre 11,3 milyar dolarlık serveti ile en yakın rakibi Murat Ülker'i ikiye katlayan ve Türkiye'nin en zengin ismi olarak gösterilen Ulukaya, Türkiye yatırımına yönelik "Ben kısa zamanda karar veririm ama uzun vadeli düşünürüm. Uzun vadede ABD’den sonra en akıllı yatırım Türkiye'yedir" şeklinde konuştu.



Ulukaya'nın Chobani markasını doğrudan Türkiye'ye mi taşıyacağı yoksa Türkiye'de üretim yapan bir şirketle ortaklık yoluna mı gideceği ise henüz bilinmiyor.