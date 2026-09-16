Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın yakalanmasıyla başlayan süreç, bugün Borsa İstanbul'daki şirketlerin sert düşüşüyle hız kazandı.



Tera Grubu'nun yönettiği şirketlerin taban yapmasının ardından sektör fark etmeksizin birçok şirketteki kan kaybı hız kazandı. Türkiye'nin en büyük enerji şirketleri arasında yer alan Astor da başlangıç seansının ardından yüzde 8'e yakın düşüş görerek devre kesti.





ÜÇ AYDA 2,1 MİLYAR DOLAR KAYBETTİ



Astor Enerji'nin uzun zamandır yaşadığı yükseliş, Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerinin de katlanmasına neden olmuş, şirketin kurucusu ve sahibi Feridun Geçgel'in kişisel serveti de bu yükselişle birlikte tarihi seviyelere ulaşmıştı.



Haziran ayında 5,3 milyar dolara ulaşan kişisel varlıkları ile Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'i geride bırakan ve "Türkiye'nin en zengin ismi" haline gelen Geçgel'in hızlı yükselişi yerine sert düşüşe bıraktı.





Borsa İstanbul'da bugün görülen düşüşlerle birlikte Forbes Dergisi'ne göre Geçgel'in güncel serveti 3 milyar 200 milyon dolara kadar geriledi.



56 yaşındaki Şanlıurfalı iş insanının son düşüşlerle birlikte servetindeki üç aylık toplam kayıp 2,1 milyar doları aştı.



Öte yandan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yönetiminde de aktif rol üstlenen Geçgel'in borsada işlem gören farklı şirketlerde de yatırımlarının olduğu öğrenildi.