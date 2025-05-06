Dört yıl aradan sonra Forbes'un yayınladığı “En Zengin 100 Türk” listesine ilk kez dört yeni isim girdi. Safi Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi, 2025'in başında halka açılan Gülermak’ın ana hissedarı Kemal Tahir Güleryüz, Gen İlaç’ın kurucusu Abidin Gülmüş ve Ahlatcı Holding’in patronu Ahmet Ahlatcı.

Öte yandan, gelir uçurumu zenginler listesinde bile dikkat çekiyor. Listenin ilk 10’unda yer alan isimlerin toplam serveti, son 10’dakilerin servetinin yaklaşık yedi katı.

Sıra İsim Şirket 2025 Serveti (Milyar $)
1 Murat Ülker Yıldız Holding 5.500
2 Uğur Şahin BioNTech 4.800
3 Cemil Kazancı Kazancı Holding 4.300
4 Eren Özmen Sierra Nevada Corp. 4.000
5 Fatih Özmen Sierra Nevada Corp. 3.800
6 Erman Ilıcak Rönesans Holding 3.000
7 Ferit Şahenk Doğuş Holding 2.800
8 İpek Kıraç Koç Holding 2.700
9 Filiz Şahenk Doğuş Holding 2.600
9 Semahat Arsel Koç Holding 2.600
11 Feridun Geçgel Astor Enerji 2.500
12 Sinan Tara Enka İnşaat 2.500
13 Hamdi Ulukaya Chobani Yoghurt 2.400
14 Rahmi Koç Koç Holding 2.300
15 İbrahim Erdemoğlu Erdemoğlu Holding 2.100
16 Ali Metin Kazancı Kazancı Holding 2.000
17 Mustafa Küçük LC Waikiki 2.000
18 Ali Erdemoğlu Erdemoğlu Holding 1.900
19 Nihat Özdemir Limak Holding 1.900
20 Sezai Bacaksız Limak Holding 1.900
21 Şefik Yılmaz Dizdar LC Waikiki 1.800
22 Selçuk Bayraktar Baykar Teknoloji 1.800
23 Hamdi Akın Akfen Holding 1.700
24 Haluk Bayraktar Baykar Teknoloji 1.600
25 Ahmet Çalık Çalık Holding 1.500
26 Deniz Şahenk Doğuş Holding 1.400
27 Kazım Türker Türkerler Holding 1.400
28 Mehmet Ali Aydınlar Acıbadem Sağlık Grubu 1.300
29 Bülent Eczacıbaşı Eczacıbaşı Holding 1.300
30 Aydın Doğan Doğan Holding 1.200
31 Hüsnü Özyeğin Fiba Holding 1.150
32 Faruk Eczacıbaşı Eczacıbaşı Holding 1.100

 