Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve iş insanı Leyla Alaton, katıldığı bir röportajda lüks harcamalar için dikkat çeken bir yorum yaptı. Giyim ve alışveriş alışkanlıkları hakkında soruları yanıtlayan Alaton, pahalı çantaların ve abartılı mücevherlerin görgüye aykırı olduğunu söyledi.

"PAHALI ÇANTAYLA YÜRÜMEK UTANÇ VERİCİ"

“Pahalı çanta taktığında fiyat etiketi ile yürüyormuş gibi oluyorsun. Ben bunu çok ayıplıyorum, utanç verici bir şey bence,” dedi. Alaton, “Bir mücevher bile senden çok parlıyorsa, bir kişi sizin yüzünüzden önce kolyenize bakıyorsa, onu takmamalısınız,” diye devam etti.

"EKONOMİ SINIFINDA UÇACAĞIM"

İş seyahatlerinde de konforun ötesine geçilmemesi gerektiğini belirten Alaton, “Az sonra Denizli’ye bir iş seyahati için gideceğim. Elbette ekonomi sınıfında uçacağım, özel koltuğa ne gerek var? Bana bunlar anlamsız geliyor” dedi.