Türkiye’nin birçok kentinde okul yaptıran ve Boğaz’ın simge yapılarından Kara Todori Paşa Yalısı’nın sahibi 89 yaşındaki Servet Koçak, 10 Mayıs 2026’da hayatını kaybetti.

Koçak’ın ölümünün ardından, dört yıl önce hazırladığı vasiyetnamesi mahkeme kararıyla açıldı. Vasiyetnamede, oğulları Necati ve Recai Koçak’ın mirastan çıkarılmasına ilişkin dikkat çeken ifadeler yer aldı.

Milliyet'ten Neslihan Keskin'in haberine göre, Servet Koçak’ın 10 Mayıs’taki ölümünün ardından İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, 12 Ocak 2022 tarihli vasiyetnamesini açarak mirasçılarına tebliğ etti.

Koçak, vasiyetnamesinde oğlu Recai Koçak’ın kendisine kalan mirası ve kendisine verilen mal varlığını tükettiğini, Denizli’deki fabrikayı iflas ettirdiğini ve borçlarının kendisi ile kızı Naciye Koçak tarafından ödendiğini öne sürdü.

Recai Koçak’ın maddi sıkıntı yaşadığı dönemlerde intihar edeceğini söyleyerek kendisine baskı yaptığını ve para aldığını da iddia eden Koçak, oğullarının yalıya geldiklerinde çalışanların önünde olay çıkardığını, kendisine ve kızı Naciye’ye hakaret edip fiziksel şiddet uyguladığını ve eşyalara zarar verdiğini ileri sürdü.

Koçak, oğulları Necati ve Recai’nin kendisini vesayet altına aldırmak amacıyla birlikte hareket ettiğini de vasiyetnamesine yazdı.

84 yaşında ve ayağında protez bulunduğu dönemde kış şartlarında hastane hastane dolaştırıldığını, yapılan heyet değerlendirmesinde akli durumunun yerinde olduğunun belirlendiğini belirten Koçak, buna rağmen oğullarının mal varlığı üzerindeki girişimlerini sürdürdüğünü savundu.

Koçak, öldüğünde cenazesini kızının kaldırmasını ve eşi Cevat Koçak’ın yanına defnedilmek istediğini ve oğullarının aynı mezar yerine defnedilmesine rıza göstermediğini ifade etti. Koçak, vasiyetinde, “Bana karşı evlatlık vazifelerini yerine getirmeyen, bana fiziksel ve manevi şiddet uygulayan, asılsız iddialarla beni vesayet altına almaya çalışan, çevreme karşı beni utandıran ve küçük düşüren evlatlarım Necati ve Recai Koçak’ı mirasımdan çıkarıyorum” ifadelerini kullandı.

Servet Koçak’ın ölümünün ardından aile içindeki miras anlaşmazlığı yargıya taşınmıştı.

Oğlu Recai Koçak, annesinin ölümünün kendisinden ve kardeşi Necati’den gizlendiğini öne sürerek kız kardeşi Naciye hakkında suç duyurusunda bulunurken, Sarıyer’deki Kara Todori Yalısı da 2026’nın başında 1,15 milyar TL bedelle icradan satışa çıkarılmıştı. Vasiyetnamenin açılmasıyla gerilim daha da büyürken Recai Koçak, kendisi ve ailesinin takip edildiğini iddia ederek Naciye Koçak hakkında uzaklaştırma talep etti; mahkeme de 45 günlük uzaklaştırma kararı verdi.