Türkiye'de uygulanan ekonomi modeli nedeniyle zor günler yaşayan şirketler, teker teker iflas etmeye ve konkordato açıklamaya devam ediyor.
Ekonomik sıkıntılardan en çok dert yanan sektörlerin başında enerji gelirken, Türkiye'nin yenilenebilir enerji ve tarım alanında öne çıkan firmalarından Yediyol Holding, yaşadığı mali darboğazın ardından iflas etti.
6 ŞİRKET BİRDEN İFLAS AÇIKLADI
1998 yılında kurulan ve uzun yıllar enerji sektöründe faaliyet gösteren dev holdingin konkordato süreci mahkeme kararıyla sona erdi. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Yediyol Holding’in yanı sıra bağlı 6 şirketin iflasına hükmetti. Gerçek Gündem’in haberine göre, mahkeme, konkordato davasında geçici mühletin kaldırılmasına karar verdi. İlgili şirketler için tasfiye işlemlerinin basit tasfiye usulüyle yürütülmesine hükmedildi.
Türkiye'de uygulanan ekonomi modeli nedeniyle zor günler yaşayan şirketler, teker teker iflas etmeye ve konkordato açıklamaya devam ediyor.