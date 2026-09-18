Tek tek açılan faili meçhul cinayet dosyalarına 2011 yılında Antalya’daki Rixos Lares Otel’in boş havuzunda ölü bulunan 16 yaşındaki Burak Oğraş soruşturması da dahil edildi.

Burak, staj yaptığı otelin lojmanında kalıyordu ve çatıdan düşerek hayatını kaybetmişti. Olay sonrası Ulusal Kriminal Büro tarafından şu rapor hazırlanmıştı:

İNTİHAR ETMEDİ

“Burak kasten veya taksir sonucu düşerek ölmüştür. İntihar etmemiş, başkası tarafından aşağı düşürülmüştür. Lojmanda kalanlardan bazı kimselerin bu olayla ilgili birinci dereceden mutlaka alakaları ya da bilgileri olmalıdır.”

Burak Oğraş’ın öldüğü otel, cinsel istismar ağı kuran Jeffrey Epstein dosyasında yer alıyordu. Belgelerde Epstein’in özel spa merkezlerinde çalıştırılacak kadın veya kız çocuklarının eğitim süreçleri için Rixos Lares’te eğitildiği belirtiliyordu.

NE GÖRMÜŞTÜ?

Baba Oğraş, oğlunun ölmeden önce kız arkadaşına “Otelde sapıkça şeyler oluyor, bundan çok rahatsızım” dediğini belirtmişti. Baba Oğraş, oğlunun görmemesi gereken bir olaya şahit olabileceğini, bunu telefonla kayıt altına almak isterken öldürülebileceğini ve telefonunun 15 yıldır bu nedenle bulunamadığını iddia ediyor.

Baba Murat Oğraş - Anne Halime Oğraş

15 yıldır mücadele eden baba açıkladı: Özel ekip kuruldu

Baba Oğraş, dosyanın ekiplere teslimi sırasında kendisine özel bir ekip kurulduğu, kolluk kuvvetleriyle koordineli çalışma yürütüldüğü ve dosyanın Bakanlık hakimleri tarafından da incelendiği bilgisinin verildiğini belirtti. Oğraş, adalet mücadelesini sürdüreceğini söylerken, “Oğlum Burak için 15 yıldır verdiğim adalet mücadelesi, katilleri yargılanıp en ağır cezayı alana kadar artarak devam edecek” ifadelerini kullandı.

Burak Oğraş

Epstein dosyasında otelin adı geçiyordu

ABD Adalet Bakanlığı’nın 30 Ocak 2026’da cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarından hüküm giymiş Jeffrey Epstein’le ilgili yayımladığı belgelerde, Rixos Otel yöneticileriyle bazı yazışmaları çıkmıştı. Bunun üzerine Burak Oğraş’ın şüpheli ölümü yeniden gündeme gelmişti.

BİN TÜRLÜ İŞKENCE

Jeffrey Epstein’in Karayipler’deki özel adası Little St. James, reşit olmayan çocuklara yönelik cinsel istismar, fuhuş ağı ve insan ticareti suçlarının işlendiği merkez olarak biliniyor. Epstein ve zengin iş insanlarının, adaya kaçırılan çocuklara tecavüz edildiği, bebeklerin canice işkencelere maruz kalıp katledildiği ve bebeklerin kanının içtiği belirlenmişti.