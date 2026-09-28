EURO 2032'de kritik gün geldi çattı. İtalya ile Türkiye'nin ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Futbol Şampiyonası için aday şehirler açıklanacak. Finalin oynanacağı şehrin de belli olacağı turnuva için ülkeler perşembe gününe kadar listeye sunacak.

İtalya'dan Corriere della Sera'nın haberine göre; Türkiye altyapı açısından organizasyon için İtalya'nın önünde bulunuyor. Türkiye'de son 10 yılda 29 yeni stat inşa edilirken, bu projelere yönelik toplam yatırımın yaklaşık 10 milyar avro olduğu belirtildi.

FİNAL İÇİN ATATÜRK OLİMPİYAT STADI

İstanbul'dan 2 stadın yer alacağı turnuvada finalin de bu şehirde oynanması için Türkiye, bastırıyor. Final için yenilenmesi planlanan Atatürk Olimpiyat Stadı'nın final karşılaşmasına ev sahipliği yapabilecek güçlü adaylardan biri olduğu aktarıldı.

TÜRKİYE'DEN 5 ŞEHİR ÖN PLANDA

Başkent Ankara'da ise yeni 19 Mayıs Stadı'nın adaylar arasında bulunduğu ifade edildi. Trabzon, Konya, Gaziantep, Eskişehir ve Antalya da Türkiye'nin EURO 2032 için değerlendirdiği şehirler arasında gösterildi. Türkiye'nin aday statları arasında Bursa'daki Timsah Arena'nın da bulunduğu ancak 2015'te hizmete giren stadın 5 statlık kontenjanın dışında kalabileceği kaydedildi.

UEFA'nın turnuvada kullanılacak statlar için en az 30 bin koltuk şartı bulunuyor. 40 bin ve üzeri kapasiteye sahip statların ise seçim sürecinde avantaj sağlayabileceği belirtiliyor.

İTALYA'DA 12-13 ADAY VAR

İtalya'da ise Torino, Milano, Roma, Napoli, Salerno, Floransa, Cagliari, Cenova, Lecce ve Bologna'nın yanı sıra Bari ile Palermo'nun da adaylık sürecinde olduğu aktarıldı. İtalya'nın 5 statlık kontenjan için 12 veya 13 aday arasından seçim yapması bekleniyor. Turnuvada kullanılacak statların 2031 sonbaharına kadar tamamlanmış olması gerekiyor.