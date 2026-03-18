Türkiye’nin batı ve güney bölgelerinde bahar mevsimi etkilerini hissettirirken, Doğu Anadolu Bölgesi’nin yüksek rakımlı yerleşim birimlerinde kış koşulları etkisini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle Bitlis ve Hakkari illerinde 2.500 metre ve üzeri rakıma sahip köylerde, yoğun kar kütleleri hayatın olağan akışını belirleyen temel unsur olmayı sürdürüyor.

TÜNELLERLE ULAŞIM SAĞLANIYOR

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde, Süphan Dağı’nın eteklerinde yer alan Kışkılı Mahallesi, 2.317 metrelik rakımıyla bölgenin en zorlu iklim noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Mart ayı ortasında kar kalınlığının yer yer 4 metreyi aştığı mahallede, yerel halk ulaşımı sağlamak amacıyla kar kütlelerini kazarak yapay tüneller oluşturmuş durumda. Evler ve ahırlar arasındaki bağlantının bu tünellerle sağlanması, bölgedeki kar birikiminin boyutlarını göz önüne seriyor.

KAR 8 BOYUNCA KALKMIYOR

Benzer bir durum Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, sınır hattına yakın yüksek rakımlı askeri üs bölgeleri ve çevre köylerde gözlemleniyor. 3.000 metrenin üzerindeki İkiyaka Dağları ve Göller Başı mevkiinde, kar örtüsü yılın yaklaşık 8 ayı boyunca kalkmıyor.

Lojistik Zorluklar: Yüksekova’nın bu bölgelerinde karla mücadele ekipleri, iş makinelerinin boyunu aşan kar duvarları arasında yol açma çalışmalarını haziran ayına kadar sürdürüyor.

Hayvancılık ve Ekonomi: Karın geç erimesi, meraların geç açılmasına neden olduğu için hayvancılık maliyetleri bu yüksek rakımlı köylerde, düşük rakımlı vadilere oranla %40 daha fazla seyrediyor.

UZMANLAR AÇIKLADI

Meteoroloji uzmanları, Bitlis ve Hakkari hattındaki bu ekstrem durumu "yüksek irtifa karasallığı" olarak tanımlıyor. Deniz seviyesinden her 200 metre yükseklikte sıcaklığın ortalama 1°C düşmesi, bu bölgelerin mart ve nisan aylarında bile dondurucu soğuklar altında kalmasına neden oluyor. Bu durum, bölgeyi ekolojik ve yaşam şartları açısından komşu illerden tamamen farklı bir mikroklimal döngüye sokuyor.