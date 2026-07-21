Yunanistan Dışişleri ve Savunma Hükümet Konseyi'nin, 23 Temmuz Perşembe sabahı yapılması planlanan toplantısında "Aşil'in Kalkanı" projesine tam onayı vermesi bekleniyor.

Yunan hükümeti, Milli Savunma Bakanlığı tarafından planlanan hava ve füze savunma şemsiyesinin ana unsurunu oluşturacak yaklaşık 3 milyar Euro değerindeki üç İsrail hava savunma sisteminin tedariğine onay verecek.

Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias, kararı heyecanla duyurdu. Dendias, "2030'a kadar Avrupa'nın en modern ordusu olacağız" diyerek amacını duyurdu.

Bu tedariğin ise zamanlaması dikkat çekti. Türkiye'nin F-35 programına dönüşünün konuşulduğu bu dönemde Yunanistan, İsrail'den yüzlerce hava savunma füzesi almak için harekete geçti.

YUNAN KIYILARI İSRAİL SİLAHLARIYLA DONATILACAK

Yunanistan yeni silahlanma çabası, ülkede son yılların en büyük silahlanma programı olarak değerlendiriliyor.

Yunan adalarınon ve anakaranın savunma altyapısını oluşturacak olan bu balistik füzeler; hava saldırısı, otonom sistemler ve siber tehditlere karşı Yunanistan kıyılarını korumayı hedefliyor.

Konsey onayının ardından İsrail Savunma Bakanlığı temsilcilerinin, Savunma Yatırımları ve Silahlanma Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan sözleşmeleri imzalamak üzere Atina’ya gelmesi bekleniyor.

Proje kapsamında Yunanistan; kısa, orta ve uzun menzilli tehditleri kapsayacak biçimde Spyder, Davut Sapanı ve Barak MX sistemlerini tedarik edecek.

Mevcut ve yeni sistemleri birbirine bağlayacak Komuta ve Kontrol Merkezi (C2) ise Yunan şirketleri tarafından inşa edilecek.

Konsey toplantısı sonrasında Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın, hava ve füze savunma kubbesinin mimarisini Pentagon’da sunacağı bildirildi.

UÇAKLAR DA YOLDA

Toplantıda sadece hava savunma sistemleri değil, yakın zamanda Meclis komisyonundan geçen diğer kritik programlar da ele alınacak.

Bu kapsamda Embraer şirketinden üç adet C-390 Millennium nakliye uçağının satın alınması planlanıyor.

Portekiz’in sipariş ettiği uçaklardan üçünün yaklaşık 600 milyon Euro karşılığında devredilmesiyle Hava Kuvvetlerinin bu uçakları kısa sürede teslim alacağı belirtilirken, bu araçların C-130 ve C-27 uçaklarıyla birlikte ana nakliye gücünü oluşturması hedefleniyor.

Ayrıca toplantıda Yunanistan Kara Kuvvetleri için gözetim ve hedefleme yeteneklerini artıracak 10 adet V-BAT sisteminin ve Yunanistan Hava Kuvvetleri için Heron İHA’ların alımına onay verilmesi bekleniyor.

Onay listesinde Özel Savaş Komutanlığı birimleri için hibrit Victa tipi denizaltılar, gece görüş dürbünleri, Hellfire AGM-114 füzeleri ile MEKO fırkateynleri için M660 sonarlarının tedariği de yer alıyor.