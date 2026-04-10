Ankara Lalahan’da gerçekleştirilen ROKETSAN üretim tesisi açılışı ve seri üretimi tamamlanan yerli füze sistemlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslimat töreni, Yunan basınında çaplı bir teyakkuza neden oldu.

TSK envanterine dahil edilen yeni nesil silah sistemleri, Yunan basınında "savunma dengelerini değiştirecek bir hamle" olarak nitelendirilirken, Atina yönetimine yönelik stratejik uyarıların yapılmasına yol açtı.

"BÖLGEDE ASKERİ DİNAMİKLER TÜRKİYE'NİN LEHİNE"

Yunanistan’ın önde gelen savunma yayınlarından Pentapostagma, Türkiye’nin son dönemde gerçekleştirdiği bu atılımı kapsamlı bir analizle manşetlerine taşıdı. Haberde, Ankara’nın Kıbrıs, Güneydoğu Akdeniz ve Ege'de "Mavi Vatan" doktrinine uygun adımlarla ilerlediği belirtilerek, Türkiye'nin savunma sanayisindeki bağımsızlık hamlelerinin bölgesel nüfuzunu artırdığı vurgulandı.

Özellikle TAYFUN, SİPER, ATMACA ve HİSAR gibi kritik sistemlerin aynı anda envantere girmesinin, bölgedeki askeri dinamikleri Türkiye lehine dönüştürdüğü ifade edildi.

YERLİ SAVUNMA SİSTEMİNE S-400 BENZETMESİ

Yunan askeri uzmanlar, törende teslim edilen uzun menzilli bölge hava savunma sistemi SİPER’e ayrı bir parantez açtı. SİPER’in teknolojik kapasitesinin Rus yapımı S-400 sistemleriyle eşdeğer bir güce ulaşmaya başladığına dikkat çeken Yunan medyası, bu gelişmenin Türkiye’nin "Çelik Kubbe" projesinin ne kadar hızlı olgunlaştığını kanıtladığını yazdı.

ATİNA YÖNETİMİNE ÇAĞRI

Türkiye’nin teknolojik hızına karşılık Yunanistan’ın iç siyasi çekişmelerle zaman kaybettiği eleştirisi gazetelerde geniş yer buldu. Atina yönetiminin savunma yatırımları konusunda pasif kaldığını savunan Yunan basını, "Komşumuz hızla silahlanırken biz yerimizde sayıyoruz" değerlendirmesiyle Yunan ordusunun acil olarak teyakkuza geçmesi ve modern tehditlere karşı hazırlıklarını hızlandırması gerektiğini belirtti.