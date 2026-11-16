Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Alya Meyve ve Gıda Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin borca batık olduğunu tespit ederek iflasına hükmetti. Karar, gıda sektöründe faaliyet gösteren ve geniş bir üretim ağına sahip olan şirketin tüm ticari faaliyetlerinin sona ermesi ve varlıklarının icra yoluyla satılması anlamına geliyor. Mahkeme, 12 Kasım 2026 tarihi saat 14.31 itibarıyla iflasın açılmasına karar vererek süreci Bursa İflas Müdürlüğü’ne devretti.

ALYA MEYVE VE GIDA’NIN İFLAS SÜRECİ BAŞLADI

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2026/467 esas sayılı dosyasında görülen davada, Bursa Ticaret Sicili’ne kayıtlı şirketin mali yapısı incelendi. Yapılan incelemeler ve bilirkişi raporları doğrultusunda, firmanın mevcut borçlarını karşılayacak varlığının bulunmadığı, yani borca batık durumda olduğu tescillendi.

Şirket yönetiminin borçlarını yapılandırmak ve alacaklılardan korunmak amacıyla talep ettiği konkordato mühleti mahkemece sonlandırıldı. Konkordato talebinin reddedilmesiyle birlikte, şirket üzerindeki tüm yasal koruma tedbirleri kaldırıldı ve doğrudan iflas aşamasına geçildi.

TASFİYE NASIL YÜRÜTÜLECEK?

Yargı, iflas eden Alya Meyve ve Gıda’nın tasfiye işlemlerinin "basit usulde" yürütülmesini kararlaştırdı. Bu kapsamda, şirketin tüm mal varlığı, alacakları ve borçları Bursa İflas Müdürlüğü tarafından kayıt altına alınacak.

Dava sürecinde yatırılan iflas avansları ilgili müdürlüğe aktarılırken, alacaklıların haklarını tahsil edebilmesi için şirketin elindeki tüm varlıklar paraya dönüştürülecek. Bu tasfiye süreci, şirketin piyasaya ve iş ortaklarına olan borçlarının ne oranda ödenebileceğini belirleyecek.

DİĞER DAVACILAR İÇİN NE KARAR VERİLDİ?

Ortak davada yer alan diğer iki taraf hakkında ise iflas kararı çıkmadı. Mahkeme, davacılardan ALN Fruit Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönünden yasal iflas koşullarının oluşmadığını belirterek bu talebi geri çevirdi.

Davadaki şahsi başvurucu Ceyhun Gündüz hakkında ise "tacir" sıfatı taşımadığı gerekçesiyle iflas kararı verilmesine yer olmadığına hükmedildi. Böylece, üç tarafın da ortak konkordato talebi reddedilirken, iflas yaptırımı yalnızca Alya Meyve ve Gıda Ltd. Şti. üzerinde uygulandı.

KOMİSERİN GÖREVİ SONA ERDİ

İflas kararının kesinleşmesiyle, şirketin mali süreçlerini denetlemekle görevli konkordato komiseri İsmail Arı’nın görevi resmen sona erdi. İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca ilan edilen bu kararla birlikte, Alya Meyve ve Gıda için geri dönüşü olmayan tasfiye dönemi resmen yürürlüğe girdi.