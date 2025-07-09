18 kamyon ve 60 römorkluk filosuyla faaliyet gösteren ve dünyanın birçok ülkesine meyve ve sebze ihracatı gerçekleştiren Asya Fresh, ekonomik sıkıntıların ardından konkordato ilan etti.

3 AY SÜRE VERİLDİ



Samsun Asliye Ticaret Mahkemesi, yapılan incelemede şirketin mali durumunu yeniden değerlendirmek amacıyla 3 aylık geçici mühlet kararı alırken, bu süreçte görevlendirilmek üzere 3 kişilik konkordato komiser heyeti oluşturuldu.



Şirketin ekonomik durumunu inceleyecek heyet için Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi Fuat Katırcı, Mali Müşavir Filiz Salbaş ve Hukukçu İsmail Şengül görevlendirildi.

ALT FİRMASI DA KONKORDATO İLAN ETTİ



Öte yandan Asya Fresh'in gıda sektöründe faaliyet yürüten iştiraki Ural Lojistik de konkordato talep etti.





