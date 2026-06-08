Gıda sektöründe tartışma yaratan sirkede boya tespitiyle ilgili gelişmeler sürerken, Makbul markasından konuya ilişkin açıklama geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı tağşiş listesinde yer alan bazı sirke ürünleri nedeniyle şirket, satışların durdurulduğunu ve ürünlerin piyasadan toplatıldığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kamuoyuyla paylaştığı tağşiş listesinde, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde faaliyet gösteren Pelmur Gıda tarafından üretilen bazı sirke çeşitlerinde gıda boyası bulunduğu belirtildi.

Listede Makbul markası altında satışa sunulan Alıç Sirkesi ile Limonlu, Sarımsaklı, Zencefilli Bal Sirkesi ürünleri dikkat çekti. Aynı üretici tarafından piyasaya sürülen Botama markalı çeşitli sirkeler ve bazı pekmez ürünleri de listede yer aldı.

SATIŞ VE SEVKİYAT DURDURULDU

Makbul tarafından yapılan açıklamada, söz konusu ürünlerin fason üretim modeli kapsamında üretildiği ifade edildi. Şirket, bakanlık denetimleri sonucunda ortaya çıkan uygunsuzluğun öğrenilmesinin ardından gerekli adımların hızla atıldığını bildirdi.

Açıklamaya göre, bakanlığın yaptığı incelemelerde “boya” tespit edilmesinin ardından ilgili ürünlerin satış ve sevkiyatı durduruldu. Piyasadaki ürünlerin geri çağrılması için başlatılan süreç tamamlanırken, mevcut stokların da karantinaya alındığı belirtildi.

TEDARİKÇİ VE ÜRETİCİYE İNCELEME

Şirket, tağşiş listesinde yer alan ürünlerle ilgili olarak üretici firma ve tedarikçiler hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı. Ayrıca ilave analiz ve doğrulama çalışmalarının devreye alındığı, tedarikçi denetim ve kontrol mekanizmalarının yeniden değerlendirildiği kaydedildi.

“GIDA GÜVENLİĞİNDEN TAVİZ VERMEYECEĞİZ”

Makbul açıklamasında, "Müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın güveni bizim için en değerli unsurdur. Kalite ve gıda güvenliği ilkelerinden taviz vermeden faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

OLAY TEK PARTİ ÜRÜNLE SINIRLI KALDI

Şirket, gıda boyası tespitinin 2025 yılında gerçekleştiğini ve yalnızca tek bir parti ürünü kapsadığını vurguladı. Açıklamada ayrıca, “Hâlihazırda piyasada bulunan tüm ürünlerimiz ilgili yasal mevzuat hükümleri doğrultusunda üretilmekte olup, ürünlerimizin tamamı Türk Gıda Kodeksi’ne uygunluk arz etmektedir” denildi.