Türkiye'nin en büyük çiftçi kuruluşu olan ve bünyesinde Torku’yu da barındıran Konya Şeker’in borcu katlanarak artarken kuruma bağlı bazı işletmelerde de küçülmeye giliyor..

REKABET KURULU’NDAN İNCELEME

Zor günler geçiren Konya Şeker’e Rekabet Kurulu tarafından da kötü haber geldi.

REKABETİ ENGELLEYİCİ EYLEMLERDE BULUNMUŞ

Kurumun resmi sitesinde yayımlanan bağımsız denetim raporunda yer alan bilgilere göre; Rekabet Kurulu tarafından Panek ve et, süt entegre tesisi Panagro’ya inceleme başlatıldığı ifade edildi. Raporda şu ifadelere yer verildi: “Grup'un bağlı ortaklarından Panek ve Panagro’ya 18 Şubat 2025 tarihinde Rekabet Kurulu tarafından inceleme başlatılmıştır. Rekabet kurulunun 13 Şubat 2025 tarih, 25-06/143 – M sayılı kararları uyarınca “çiğ süt alımı, süt yemi satışı ve süt ve süt ürünleri üretimi ile satış pazarlarında faaliyet gösteren teşebbüsler ile ambalajlı süt ve süt ürünleri sanayicileri Derneği’nin yatay fiyat tespit, pazar paylaşımı ve rekabet hassas bilgi değişimi gibi rekabeti sınırlayıcı eylemlerde bulunmak suretiyle 4054 sayılı rekabetin korunması kanun’un (4054 sayılı kanun) 4. Maddesinin ihlal ettikleri iddiası “ ile ilgili olarak aynı Kanun’un 40. Maddesi uyarınca ön araştırma yapılmasına karar verilmiştir.”

KONYA ŞEKER SESSİZ

Konuyla ilgili şu ana kadar Konya Şeker’den de herhangi bir açıklama yapılmaması endişeleri artırdı.

SÜT ÜRETİCİSİNİN DE PARASINI VERMEMİŞTİ

Konya Şeker'in USK'nın belirlediği referans fiyatın altında süt aldı, alınan sütün parasının da zamanında ödemediği ortaya çıkmış ve üretici duruma tepki göstermişti.

BORÇ KATLANDI

Türkiye'nin en büyük çiftçi kuruluşu olan ve bünyesinde Torku’yu da barındıran Konya Şeker’in borcu 4 yılda 4'e katlandı. Kurumun 2021’de 17 milyar lira olan borcu 2025’te 67 milyar 835 milyon 516 bin liraya ulaştı. Kurumun kısa vadeli 32 milyar 766 milyon 111 bin lira, uzun vadeli 35 milyar 69 milyon 405 bin lira borcu olduğu belirlendi. Şirketin sahip olduğu termik santralin kredilerinde ve hisseleri üzerinde rehin bulunduğu öğrenildi.