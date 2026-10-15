Türkiye’nin Girişimci Kadınları İş Birliği Protokolü kapsamında Gaziantep’te düzenlenen buluşmada, e-ticarete ilk kez adım atmaya hazırlanan kadınlardan işini dijital kanallarda büyütmek isteyen girişimcilere kadar farklı ihtiyaçlara yönelik konular ele alındı. Katılımcılar, e-ticaretin temel adımlarından satış ve büyüme süreçlerine, lojistikten dijital pazarlamaya kadar pek çok konuda Hepsiburada ekiplerinin deneyimlerinden yararlanma imkanı buldu.

E-ticaretin farklı aşamalarına yönelik uygulamalı eğitimler

Gün boyunca gerçekleştirilen eğitimlerde mağaza açılışı, ürün listeleme, satış artırma yöntemleri ve yapay zeka destekli içerik üretimi gibi başlıklar ele alındı. Program kapsamında ayrıca HepsiJET’in lojistik ve teslimat çözümleri ile HepsiAd’in dijital reklam modelleri hakkında bilgi verildi.

E-ticarete yeni başlayacak katılımcılara mağaza açılışından ilk satışa uzanan sürece ilişkin yol haritası sunulurken, halihazırda satış yapan girişimciler için büyüme, operasyon ve dijital pazarlama odağında bilgiler paylaşıldı. Böylece katılımcılar, kendi işlerinin bulunduğu aşamaya göre ihtiyaç duydukları konuları ele alma ve merak ettikleri sorulara yanıt bulma imkanı elde etti.

73 binden fazla girişimci kadın, 330’un üzerinde kadın kooperatifi

Buluşmada, Hepsiburada’nın girişimci kadınların ve kadın kooperatiflerinin e-ticarette büyümelerini desteklemek amacıyla sunduğu fırsatlar da aktarıldı. Hepsiburada’da satış yapan girişimci kadınlar, 1 milyon TL ciroya ulaşana kadar yüzde 50 komisyon indiriminden yararlanıyor. Program kapsamında ayrıca HepsiAd reklam desteği ve ücretsiz profesyonel ürün fotoğraf çekimi imkanı sunuluyor.

Kadın kooperatiflerine ise ilk 6 ay boyunca yüzde 0 komisyon uygulanıyor; sonraki dönemde komisyon oranı süresiz olarak yüzde 1’de sabitleniyor. Kooperatifler ayrıca ücretsiz kargo desteğinden de yararlanabiliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kadın girişimcilerin ve kadın kooperatiflerinin güçlenmesine yönelik deneyimi ile Hepsiburada’nın e-ticaret alanındaki bilgi birikimini buluşturan iş birliği kapsamında, kadınların dijital ekonomiye daha güçlü katılımını destekleyen çalışmalar devam edecek.