Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, mağazalarında ve internet sitelerinde uyguladıkları 'indirim' kampanyalarının gerçeği yansıtmadığı nedeniyle Türkiye'nin önde gelen hazır giyim üreticilerine para cezası kesti.



Takvim'den Barış Şimşek'in haberine göre; kurulun yaptığı incelemelerde çok sayıda giyim üreticisinin indirim kampanyalarında kullandığı 'Yüzde 80'e varan' gibi ifadelerin aldatıcı olduğunu tespit etti.

ÜRÜNLERİN FİYATI DEĞİŞMEDEN 'İNDİRİM' YAPILDI

Ayrıca indirimli olduğu iddia edilen ürün fiyatlarının son 30 günlük fiyat periyoduyla karşılaştırıldığında esasen indirim uygulanmadığı da bakanlığın tespitleri arasında yer aldı.

HERKESE YETECEK SANILAN ÜRÜNDEN 11 ADET ÇIKTI

Bunun yanında tüm ülkede reklam kampanyası ile duyurulan ürünlerin stok miktarının çok az olduğu, sanki talep eden herkese ürün yetecekmiş gibi algı oluşturulmasına rağmen bazı ürünlerden stokta sadece 11 adet olduğu da belirlendi.



4,8 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ



Uygulanan indirimlerin gerçeği yansıtmadığı tespiti üzerine ceza yazılan firmalar arasında Beymen, Vakko, Cacharel, Sarar, Boyner, Network, Ramzey, D'S damat yer aldı.













