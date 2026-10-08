Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin tescilli tarım ürünlerinden Siirt fıstığı, hiçbir ısıl veya kimyasal işlemden geçirilmemiş çiğ haliyle iç piyasada kilogramı 1200 lira seviyesinden satışa sunuluyor.

Antep fıstığına oranla daha iri, oval taneli yapısı ve %80’in üzerindeki doğal çıtlama oranıyla ayrışan ürün, işlenmemiş formuyla hem bireysel tüketicilerin hem de gıda sektörünün taleplerine yanıt veriyor.

MUTFAKTAN ESDÜSTRİYE GENİŞM KULLANIM ALANI

Çiğ Siirt fıstığı, nötr ve hafif tatlımsı aroması sayesinde mutfak ve gıda sanayisinde geniş bir kullanım alanına sahip bulunuyor. Ürün; doğrudan tüketimin yanı sıra ev yapımı katkısız fıstık ezmesi imalatında, pesto sos tariflerinde, granola ve müsli karışımlarında, hamur işlerinde, kurabiyelerde ve geleneksel tatlıların süslemesinde ham madde olarak kullanılıyor.

Ayrıca ev ortamında kişisel damak tadına göre fırınlanarak veya hafif tuzlanarak kavrulmuş form dönüştürülebiliyor.

İŞLENMEMİŞ YAPISI SAYESİNDE SAĞLIĞA FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Kavrulma ve tuzlama aşamalarından geçmediği için bünyesindeki besin değerlerini tamamen koruyan çiğ Siirt fıstığı, zengin bir lif, E vitamini, B6 vitamini, potasyum ve antioksidan kaynağı olarak öne çıkıyor. İçerdiği yüksek tekli doymamış yağ asitleri (oleik asit) ve L-arjinin bileşeni sayesinde kötü kolesterolün (LDL) dengelenmesine, damar esnekliğinin artırılmasına ve kalp-damar sağlığının korunmasına katkı sağlıyor.

Düşük glisemik indeksi ve yüksek lif yapısı sindirimi düzenlerken, kan şekerini dengede tutarak uzun süreli tokluk hissi veriyor. Tuzsuz yapısı ise tansiyon hastaları ile ödem kısıtlaması olan bireyler için alternatif bir tüketim imkanı sunuyor.

KİLOSU 1200 LİRADAN SATILIYOR

Piyasada kabuklu hali kilogramı 1200 lira bandında işlem gören ürünün, kabuksuz iç formu işçilik ve fire oranına bağlı olarak daha yüksek fiyat aralıklarında alıcı buluyor. Yüksek doğal yağ içeriği sebebiyle sıcak ve nemli ortamlarda hızlı acılaşabilen çiğ fıstığın tazeliğini koruyabilmesi için serin, ışık almayan ve hava geçirmeyen kaplarda muhafaza edilmesi öneriliyor.