Türkiye'nin birbirinden farklı konumları kültürel zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor fakat büyük şehirlerin gürültüsünden ve yoğunluğundan kaçmak isteyenler için ülkenin saklı cennet köyleri huzur dolu yaşam alanları sunuyor. İşte, çok fazla duyulmayan ama huzur arayanlar için mükemmel birer kaçış noktası olan üç özel ilçe:

MARMARA'NIN SAKLI CENNETİ

Bursa'nın Marmara Denizi’ne kıyısı olan bu huzurlu sahil kasabası sakin atmosferi ve tarihî dokusuyla öne çıkıyor. Mudanya, Osmanlı dönemine ait zarif yapıları, deniz kenarındaki balık restoranları ve muazzam gün batımı manzaraları ile huzur arayanların tercihi. İstanbul’a yakınlığıyla hafta sonu kaçamakları için ideal bir rota olan Mudanya, aynı zamanda Mütareke Evi Müzesi gibi önemli kültürel mekanlara da ev sahipliği yapıyor.

DOĞANIN KUCAĞINDA BİR HUZUR

Sivas’ın kuzeyinde yer alan Suşehri, yemyeşil doğası ve sakin yaşam tarzıyla dikkat çeken bir diğer huzur köşesi. Kelkit Vadisi’nin ortasında konumlanan bu küçük ilçe, temiz havası ve doğal güzellikleriyle adeta bir terapi merkezi. Doğayla iç içe bir yaşam arayanlar için ideal olan Suşehri, geleneksel Anadolu yaşamını deneyimlemek isteyenler için eşsiz fırsatlar sunuyor.

TARİHİN VE HZURUN İÇ İÇE OLDUĞU İLÇE

Bursa’nın bir başka mücevheri İznik, tarihi ve doğal güzellikleriyle büyüleyici bir ilçe. Roma, Bizans ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan İznik, aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alıyor. İznik Gölü’nün kıyısında huzur içinde bir yaşam vadeden bu ilçe, çini sanatının merkezi olarak da tanınıyor. Göl kenarında yürüyüş yaparken ya da tarihi surların arasında gezinti yaparken zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.