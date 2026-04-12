Akyaka, Azmak Nehri’nin oluşturduğu doğal ekosistem ve geleneksel Muğla evi mimarisiyle küresel ölçekte talep görmeye başladı. Bölge, sürdürülebilir turizm modeli kapsamında betonlaşmadan uzak kalan dokusuyla dünya çapındaki benzer destinasyonlar arasında öne çıkıyor.

AZMAK NEHRİ DOĞAL AKVARYUM OLARAK TANIMLANIYOR

Ege Denizi'ne dökülen ve yüksek sodalı su yapısına sahip olan Azmak Nehri, kristal netliğindeki su altı bitki örtüsü nedeniyle "doğal akvaryum" kategorisinde değerlendiriliyor. Yıl boyu düşük sıcaklık değerlerini koruyan nehir, ekoturizm faaliyetleri kapsamında düzenlenen tekne turlarıyla bölge ekonomisine doğrudan katkı sağlıyor.

Uluslararası "Sakin Şehir" (Cittaslow) ağına dahil olan beldede, yapılaşma süreçleri katı kurallarla denetleniyor. Ahşap işçiliğinin ön planda olduğu, begonvillerle çevrili geleneksel Muğla evleri, bölgenin karakteristik kimliğini korumasını sağladı. Bu mimari disiplin, Akyaka’nın estetik değerini koruyarak yabancı turistler için tercih sebebi haline gelmesinde belirleyici rol oynadı.

DÜNYANIN SAYILI KITESURF PARKURU

Akyaka sahili, sahip olduğu termik rüzgar yapısı ve sığ deniziyle dünyanın en iyi kitesurf (uçurtma sörfü) parkurlarından biri olarak tescillendi. Her yıl binlerce profesyonel ve amatör sporcuyu ağırlayan bölge, spor turizmi alanında Türkiye’nin rekabet gücünü artırdı. Belde, doğal spor alanları ve yerel gastronomi değerleriyle yılın her dönemi turizm hareketliliğini sürdürüyor.