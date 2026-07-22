Avrupa Birliği Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi'nde (RASFF), Türkiye menşeli bir zayıflama bitki çayıyla ilgili dikkat çeken bir bildirim yayımlandı. Çekya'nın gerçekleştirdiği resmi piyasa denetimleri sırasında üründe, birçok ülkede kullanımı yasaklanan sibutramin etken maddesi tespit edildi.

RESMİ DENETİMDE ORTAYA ÇIKTI

20 Temmuz 2026 tarihli RASFF bildirimine göre, söz konusu ürün piyasada yapılan resmi kontroller sırasında incelendi. Denetimler sonucunda zayıflama amacıyla satılan bitki çayında sibutramin bulunduğu belirlendi. Bildirim, Avrupa Komisyonu tarafından doğrulanırken, ürün "gıda" sınıfında ve "diyetetik gıdalar, gıda takviyeleri ile zenginleştirilmiş gıdalar" kategorisinde yer aldı.

RİSK SEVİYESİ "CİDDİ" OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

RASFF kayıtlarında ürün için risk seviyesi "ciddi" olarak sınıflandırıldı. Bildirimde, tespit edilen tehlikenin ayrıntıları paylaşılmazken, ürüne bağlı herhangi bir hastalık veya etkilenen kişi bilgisi de yer almadı. Buna rağmen yetkililer, olası sağlık riskleri nedeniyle bildirimi "dikkat gerektiren bilgilendirme" kapsamında değerlendirdi.

ÜRÜN PİYASADAN ÇEKİLDİ

Çekya'daki yetkili makamlar, söz konusu zayıflama çayının piyasadan çekilmesine karar verdi. RASFF sistemine işlenen önleme göre ürünün satışının durdurulması ve piyasadan toplatılması yönünde işlem uygulandı.

SİBUTRAMİN NEDİR?

Sibutramin, iştahı baskılayarak kilo vermeyi amaçlayan bir etken maddedir. Yapılan bilimsel çalışmalar, kalp krizi, inme ve ciddi kardiyovasküler yan etki riskini artırabileceğini ortaya koyduğu için Avrupa Birliği başta olmak üzere Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkede kullanımına izin verilmiyor.