Muğla Planlama Ajansı (MUPA), sosyal medya hesabından “Bodrum’da yaşam alarm veriyor” başlığıyla “Bodrum Geçim ve Konut Gerçeği” başlıklı raporunu yayımladı. Raporda Bodrum’da yaşayan her 3 kişiden 1’inin konut maliyeti nedeniyle kenti terk etmek istediği ortaya çıktı.

BODRUM’DA YAŞAYANLARIN YÜZDE 46 GEÇİM DERDİNDE

Henüz yayımlanmamış “Muğla Çoklu Kırılganlıklar Araştırma Raporu”ndan alınan verilere göre; Bodrumluların yüzde 46’sı geçim derdiyle karşı karşıya. Araştırmaya katılanların yüzde 86,1’i son 10 yılda hane harcamalarında en fazla artışın gıdada olduğunu ifade ederken, Bodrum’un üçte biri besleyici gıdaya ulaşamıyor. Katılımcıların yüzde 33,8’i “sağlıklı ve besleyici gıdaya ulaşımda zorluk çektiğini”, yüzde 38,3’ü “nadiren zorluk çektiğini”, yüzde 27,9’u ise “hiçbir zaman” zorluk yaşamadığını belirtti.

Her iki haneden birinin ev sahibi olduğu Bodrum’da kiracıların yüzde 22,6’sı maaşlarının yarısını kiraya verdiğini belirtiyor.

Raporda kentte her 3 kişiden 1’inin konut maliyeti nedeniyle Bodrum’u terk etmek istediği ortaya çıktı.

ARTAN KONUT MALİYETLERİ YAŞAMI FELÇ ETTİ

“Artan konut maliyetleri nedeniyle başka bir şehre veya ilçeye taşınmayı düşündünüz mü?” sorusuna katılımcıların yüzde 23,7’si “Evet, başka şehre taşınmayı düşünüyorum”, yüzde 10,8’i ise “Evet, başka bir ilçeye taşınmayı düşünüyorum” dedi.